На Вторчермете собака с новорождённым щенком искала помощи

«Это было не просто поведение бездомной собаки, — рассказывают очевидцы. — Она пыталась спасти своего ребёнка. Мы предложили еду, но она даже не притронулась. Настолько была сосредоточена на одном — передать щенка и остаться рядом».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Душераздирающей историей (пока без хеппи-энда) поделился благотворительный фонд «ЗооЗащита». Поздним вечером 10 июля в екатеринбургском микрорайоне Вторчермет собака с малышом искала помощи у незнакомых людей.Историю эту поведал человек, машину которого остановила эта бродяжка. Худая собака с крошечным щенком в зубах вышла на дорогу и встала перед автомобилем.По словам водителя, собака скулила, вставала на задние лапы, перекрывая дорогу, и будто бы умоляла о помощи. А когда он вышел из машины, дворняга подбежала и попыталась передать ему малыша — буквально вкладывала щенка в руки. После этого сама запрыгнула в салон и легла на пол. Несколько раз выходила за щенком и снова возвращалась — не оставляя попыток быть понятыми людьми.Собака сильно истощена, но визуально здорова. Щенок — совсем крошечный, глазки ещё закрыты. Очевидно, что на улице таким крохам не выжить, особенно без человеческой поддержки.Сейчас мама-собака и её малыш временно под присмотром неравнодушных людей, но срочно требуется: дом или временная передержка, а также помощь кормом, пелёнками, витаминами.Если вы готовы помочь — приютить, взять на передержку или поделиться необходимым, телефоны для связи: 89126039204 и +7 (929) 216-42-03.