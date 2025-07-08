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Более 86 миллионов рублей собираются потратить на ликвидацию свалки в Первоуральском округе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Почти 87 миллионов рублей хотят потратить на ликвидацию незаконной свалки и рекультивацию «отравленной» почвы в посёлке Новоуткинске в Первоуральском муниципальном округе.
Из них 60,8 миллиона рублей поручил выделить из областного бюджета временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер, ещё 26 миллионов добавит местный бюджет, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Там также добавили, что в рамках региональной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования» властями на аналогичные цели в посёлках Троицкий и Красный было выделено более 160 миллионов рублей.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в регионе обнаружили шесть свалок на землях сельхоз назначения.
Из них 60,8 миллиона рублей поручил выделить из областного бюджета временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер, ещё 26 миллионов добавит местный бюджет, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
«Мы сможем сократить площадь загрязнённых земель в муниципальном округе Первоуральск на 4 гектара и улучшить экологические условия проживания для более чем 6 тысяч свердловчан»,
– приводят слова врио губернатора в ДИПе.
Там также добавили, что в рамках региональной программы «Обеспечение рационального и безопасного природопользования» властями на аналогичные цели в посёлках Троицкий и Красный было выделено более 160 миллионов рублей.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в регионе обнаружили шесть свалок на землях сельхоз назначения.
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