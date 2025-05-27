В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Комсомольскую





пояснили в мэрии. «Ограничение движения необходимо для строительства транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге водителям придётся до конца лета искать пути объезда из-за перекрытия на улице Комсомольской, от Библиотечной до здания №80.Строить транспортную развязку будет ООО «АльмакорГруп».Закрыть проезд по улице собираются уже 16 июня. Ожидается, что специалисты успеют всё закончить 31 августа. До этого момента объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Малышева, Егоршинскому переходу, Сибирскому тракту.