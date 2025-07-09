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Ещё одного новоуральца оштрафовали за оскорбление инспектора ДПС в интернете
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Ещё одного жителя Новоуральска признали виновным по статье об «оскорблении представителя власти» после нецензурных выражений в сторону инспектора ДПС из местного ОВД.
Им оказался 42-летний гражданин Лысов. Как рассказали Вечерним ведомостям официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, свою вину он признал. Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей, а также взыскал с него в пользу полицейского моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.
До него по той же статье – 319 УК РФ – осудили двух других новоуральцев. Комментарии троицы были обнаружены в интернете июне 2024 года.
Им оказался 42-летний гражданин Лысов. Как рассказали Вечерним ведомостям официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых, свою вину он признал. Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей, а также взыскал с него в пользу полицейского моральную компенсацию в размере 30 тысяч рублей.
До него по той же статье – 319 УК РФ – осудили двух других новоуральцев. Комментарии троицы были обнаружены в интернете июне 2024 года.
«Рекомендую всем другим "акулам пера" блогосферы трижды подумать, прежде чем творить различного рода криминальные подлости в социальных сетях, ошибочно путая демократию с анархией»,
– посоветовал Горелых.
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