Двух новоуральцев осудили за нелестные комментарии в интернете в сторону полиции





– рассказал Горелых. «Собранных материалов было достаточно достаточными для возбуждения уголовного дела по статье 319 УК РФ – "Оскорбление представителя власти". Подсудимый под прессом неопровержимых улик вину признал и даже принес за своё "творчество" извинения. Во время осуществления торжественной процедуры раскаяния он был тих и застенчив, словно нашкодивший подросток»,





– сказал Горелых. «Гражданам, оставляющим комментарии в социальных сетях под новостями о работе сотрудников правоохранительных органов, или высказывающих их публично в присутствии других людей, следует помнить, что согласно статье 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением законом предусмотрена не виртуальная, а реальная ответственность. Высказывание в соцсетях, если кто-то не знал, также является публичным. Найти таких комментаторов в век технологий несложно»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Двух жителей Новоуральска осудили по уголовной статье об «оскорблении представителя власти» за нелестные комментарии, которые они оставили о сотрудниках полиции в интернете.Как рассказали Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, один из комментариев, порочащий честь и достоинство, с нецензурной лексикой с нецензурной лексикой в отношении инспектора ГИБДД Новоуральска обнаружили в июне 2024 года. Автора достаточно быстро нашли и выяснили, что нелестный комментарий оставил 48-летний неоднократно ранее судимый за преступления против собственности и незаконный оборот наркотиков местный житель. В последний раз он отбывал наказание в ИК-62, откуда освободился в 2020 году.Суд назначил «нашкодившему» новоуральцу штраф в размере 10 тысяч рублей и обязал его выплатить моральную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.Похожее наказание получил другой житель Новоуральска – 32-летний мужчина. Как и его «единомышленник», он тоже оставил в интернете оскорбительный комментарий в сторону полицейских. Отмечается, что комментировал он тот же эпизод исполнения сотрудниками полиции их служебных обязанностей. После того, как его личность установили, он также признал свою вину.Суд назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей и взыскал с него моральную компенсацию в размере уже 30 тысяч рублей. Этот приговор в законную силу пока не вступил.Он также напомнил, что штраф за оскорбление представителя власти может достигать сорока тысяч рублей или же размера заработной платы либо иного дохода осужденного за период до трех месяцев. Также суд может быть в качестве наказания обязательные работы на срок до 360 часов либо исправительные на срок до года.