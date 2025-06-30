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Мэрия Екатеринбурга рассказала, почему отклонила предложения горожан к программе благоустройства
Фото: Вечерние ведомости
В июне по инициативе мэрии проходили общественные обсуждения городской программы благоустройства на пятилетний срок (2026-2031 годы), при этом горожане жаловались, что направленные на эти обсуждения предложения массово отклоняются, причём с формулировкой не не просто «отклонено», а «отказано в рассмотрении».
Вечерние ведомости сделали запрос в администрацию и получили ответ за подписью директора департамента благоустройства Тамары Благодатковой.
В департаменте объяснили это в общих формулировках — сказав, что «местоположение озеленённых территорий определяется в соответствии с генпланом и ПЗЗ», и что «объём финансирования мероприятий муниципальных программ определяется в период формирования бюджета».
Вероятно, таким образом мэрия объясняет, почему предложения нельзя принять сейчас, когда бюджет не формируется, при этом в департаменте Тамары Благодатковой не объяснили, почему предложения нельзя принять как рекомендацию и учесть в будущем (программа пятилетняя, а бюджет формируется и корректируется ежегодно).
Основные предложения, которые отклонялись мэрией, касались озеленения. Их направляли организация «Мирные жители» и сообщество «Деревья Екатеринбурга». В частности, они предлагали разделить мероприятия по посадке деревьев и кустарников (сейчас эти работы указаны одной строкой без разбивки и количественного анализа), обеспечить равномерную посадку деревьев по всем районам города (сейчас посадка деревьев предусмотрена только по линии МБУ «Зеленстрой», в программе говорится только о высадке 20 деревьев в год в Октябрьском районе), сделать расходы на посадку деревьев сопоставимыми с расходами на цветники (сейчас расходы мэрии на однолетние цветники в пять раз превышают расходы на высадку деревьев), а также добавить мероприятия по уходу за деревьями (сейчас в муниципальной программе отсутствуют статьи расходов на полив, лечение, защиту деревьев от вредителей и другие формы ухода).
Вечерние ведомости сделали запрос в администрацию и получили ответ за подписью директора департамента благоустройства Тамары Благодатковой.
В департаменте объяснили это в общих формулировках — сказав, что «местоположение озеленённых территорий определяется в соответствии с генпланом и ПЗЗ», и что «объём финансирования мероприятий муниципальных программ определяется в период формирования бюджета».
Ответ мэрии на запрос Вечерних ведомостей
Вероятно, таким образом мэрия объясняет, почему предложения нельзя принять сейчас, когда бюджет не формируется, при этом в департаменте Тамары Благодатковой не объяснили, почему предложения нельзя принять как рекомендацию и учесть в будущем (программа пятилетняя, а бюджет формируется и корректируется ежегодно).
Основные предложения, которые отклонялись мэрией, касались озеленения. Их направляли организация «Мирные жители» и сообщество «Деревья Екатеринбурга». В частности, они предлагали разделить мероприятия по посадке деревьев и кустарников (сейчас эти работы указаны одной строкой без разбивки и количественного анализа), обеспечить равномерную посадку деревьев по всем районам города (сейчас посадка деревьев предусмотрена только по линии МБУ «Зеленстрой», в программе говорится только о высадке 20 деревьев в год в Октябрьском районе), сделать расходы на посадку деревьев сопоставимыми с расходами на цветники (сейчас расходы мэрии на однолетние цветники в пять раз превышают расходы на высадку деревьев), а также добавить мероприятия по уходу за деревьями (сейчас в муниципальной программе отсутствуют статьи расходов на полив, лечение, защиту деревьев от вредителей и другие формы ухода).
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