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Мэрия Екатеринбурга массово отклоняет предложения к муниципальной программе благоустройства от горожан
...которую сама же выставила на общественные обсуждения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Общественные обсуждения проекта муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального образования "город Екатеринбург"» на 2026 - 2030 годы» проходят по инициативе мэрии Екатеринбурга на Госуслугах. Срок их проведения — с 16 июня по 3 июля 2025 года, однако в приложенном извещении указано, что последний день для обсуждений — 30 июня.
При этом предложения и замечания екатеринбуржцев, направленные на эти обсуждения массово отклоняются, написали в общественной организации «Мирные жители». О такой же проблеме рассказали ещё несколько читателей Вечерних ведомостей, направивших свои предложения в части озеленения, велоинфраструктуры и других аспектов благоустройства.
Предложения, как правило, отклоняются с одной формулировкой — «объём финансирования муниципальных программ определяется в период формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом РФ».
Вечерние ведомости направили запрос в администрацию Екатеринбурга с просьбой разъяснить, по каким критериям отклоняются предложения. Мы опубликуем ответ, как только получим его.
В проекте программы значится 99 мероприятий, на которые заложено более 37 миллиардов рублей.
При этом предложения и замечания екатеринбуржцев, направленные на эти обсуждения массово отклоняются, написали в общественной организации «Мирные жители». О такой же проблеме рассказали ещё несколько читателей Вечерних ведомостей, направивших свои предложения в части озеленения, велоинфраструктуры и других аспектов благоустройства.
Скриншот одного из ответов. Иллюстрация: «Мирные жители»
Предложения, как правило, отклоняются с одной формулировкой — «объём финансирования муниципальных программ определяется в период формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с Бюджетным кодексом РФ».
Вечерние ведомости направили запрос в администрацию Екатеринбурга с просьбой разъяснить, по каким критериям отклоняются предложения. Мы опубликуем ответ, как только получим его.
В проекте программы значится 99 мероприятий, на которые заложено более 37 миллиардов рублей.
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