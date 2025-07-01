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Ещё одна тысяча человек принесла на себе клещей в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Количество пострадавших от присасывания клещей с начала сезона в Свердловской области достигло 26,3 тысячи человек, что на тысячу больше, чем неделю назад. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 148 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 253 человека. Подтвердился энцефалит у 31 пациента, боррелиоз – у 117.
Отмечается, что клещевой энцефалит находят в 1,1% проб, лайм-боррелиоз – в 42,5%, моноцитарный эрлихиоз – в 3,2%, гранулоцитарный анаплазмоз – в 1,1%.
«Это на 6% выше аналогичного периода прошлого года и на 11% ниже среднего многолетнего показателя»,
– отмечают в ведомстве.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 148 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 253 человека. Подтвердился энцефалит у 31 пациента, боррелиоз – у 117.
Отмечается, что клещевой энцефалит находят в 1,1% проб, лайм-боррелиоз – в 42,5%, моноцитарный эрлихиоз – в 3,2%, гранулоцитарный анаплазмоз – в 1,1%.
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