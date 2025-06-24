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Ещё с тысячи свердловчан сняли клещей с начала сезона
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала сезона в Свердловской области клещей сняли с 25,3 тысячи человек. На прошлой неделе «покусанных» было на тысячу меньше. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 136 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 230 человек. Подтвердился энцефалит у 21 человека, боррелиоз – у 96 пострадавших.
«Это на 8% ниже среднего многолетнего показателя и на 11% выше аналогичного периода прошлого года»,
– отмечают в ведомстве.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 136 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 230 человек. Подтвердился энцефалит у 21 человека, боррелиоз – у 96 пострадавших.
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