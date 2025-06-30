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День Исети продолжат праздновать на сапах

19.06 Понедельник, 7 июля 2025
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Уже в этот четверг, 10 июля, у жителей Екатеринбурга появится редкая возможность встретить закат посреди воды — стоя на сапах и любуясь огненными отблесками солнца на глади Верх-Исетского пруда. Романтичную водную прогулку организаторы приурочили к празднованию Дня реки Исеть и проводят её совместно с командой «Сада Нурова».

Сбор участников назначен на 20.00 на так называемом «диком пляже», что у жилого комплекса «Белый парус» (ориентир — между улицами Нагорная, 141 и Татищева, 136). Плавание продлится примерно до 22.30. Всё это время участники смогут наслаждаться видом города с воды, закатным небом и атмосферой летнего вечера. В стоимость участия входит не только аренда сап-борда и спасательного жилета, но и подробный инструктаж, сопровождение на воде, а при необходимости — водонепроницаемый чехол для телефона.

Организаторы подчеркивают, что количество сапов ограничено, и просят обязательно бронировать место заранее, написав в Telegram @alyona_vdoskiekb. В случае плохой погоды мероприятие может быть перенесено на другую дату.

Основной праздник Дня Исети отметили в Саду Нурова в субботу. Как и обещали устроители, по случаю праздника была подготовлена обширная программа с различными активностями. А завершился первый день (но, как видим, не весь праздник) большим концертом.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:34 Девочка сломала ключицу во время игры в екатеринбургском парке Чкалова
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16:49 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Пушкина
15:25 В транспортную систему Екатеринбурга хотят внедрить беспилотные трамваи
14:40 В Лесном будут судить местного жителя, который спалил городскую ёлку
13:58 В Россельхознадзоре назвали одну из причин отказа в перелёте питомцам
13:43 20 подростков на улице обнаружили полицейские в ночное время в Екатеринбурге
13:09 Два человека пострадали при столкновении Volkswagen с мотоциклом в Первоуральске
12:03 В выходные в Свердловской области горел один гектар леса
11:30 СМИ сообщают об убийстве на Ангарской в Екатеринбурге
11:09 Опекуншу из Белоярского района за истязание пятерых детей приговорили к условному сроку
10:27 В Екатеринбурге в 15-й раз стартовала международная промышленная выставка «Иннопром»
09:53 Небольшие дожди и грозы пройдут в Свердловской области
09:36 Жители Свердловской области назвали главные источники мотивации на работе
17:29 Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
16:40 Прогулка за хворостом в Свердловской области обернулась спасением собаки из колодца
16:17 СУБР прокомментировал приглашение рабочих из Индии на рудник
15:58 В Екатеринбурге и других городах задержаны и отменены рейсы
15:03 В Екатеринбурге ищут очевидцев ночного ДТП с четырьмя автомобилями на улице Челюскинцев
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