День Исети продолжат праздновать на сапах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Уже в этот четверг, 10 июля, у жителей Екатеринбурга появится редкая возможность встретить закат посреди воды — стоя на сапах и любуясь огненными отблесками солнца на глади Верх-Исетского пруда. Романтичную водную прогулку организаторы приурочили к празднованию Дня реки Исеть и проводят её совместно с командой «Сада Нурова».Сбор участников назначен на 20.00 на так называемом «диком пляже», что у жилого комплекса «Белый парус» (ориентир — между улицами Нагорная, 141 и Татищева, 136). Плавание продлится примерно до 22.30. Всё это время участники смогут наслаждаться видом города с воды, закатным небом и атмосферой летнего вечера. В стоимость участия входит не только аренда сап-борда и спасательного жилета, но и подробный инструктаж, сопровождение на воде, а при необходимости — водонепроницаемый чехол для телефона.Организаторы подчеркивают, что количество сапов ограничено, и просят обязательно бронировать место заранее, написав в Telegram @alyona_vdoskiekb. В случае плохой погоды мероприятие может быть перенесено на другую дату.Основной праздник Дня Исети отметили в Саду Нурова в субботу. Как и обещали устроители, по случаю праздника была подготовлена обширная программа с различными активностями. А завершился первый день (но, как видим, не весь праздник) большим концертом.