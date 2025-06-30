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Итогами особого противопожарного режима поделились в МЧС Свердловской области
Фото: МЧС по Свердловской области
В связи с тем, что сегодня, 4 июля, на территории Свердловской области был снят особый противопожарный режим, в региональном МЧС поделились его итогами. Статистика показывает, что за время особого режима происходили массовые нарушения его правил.
Несмотря на запреты, далеко не все жители региона отнеслись к требованиям с должной серьёзностью. По данным регионального свердловского МЧС, с начала действия режима к административной ответственности были привлечены 1839 нарушителей, среди них:
В МЧС указывают на то, что особый противопожарный режим, хоть и снят по области, сохраняется в 60 муниципальных образованиях Свердловской области, где обстановка остаётся напряжённой. Там продолжают действовать запреты на разведение костров, сжигание мусора и другие действия, способные привести к возгораниям.
Напомним, режим был введён 19 апреля на фоне повышенной пожарной опасности и запрещал разведение костров, использование открытого огня, выжигание сухой растительности, а также проведение пожароопасных работ на открытых территориях. Целью режима было минимизировать количество природных и бытовых возгораний в условиях засушливой весны и начала лета.
Несмотря на запреты, далеко не все жители региона отнеслись к требованиям с должной серьёзностью. По данным регионального свердловского МЧС, с начала действия режима к административной ответственности были привлечены 1839 нарушителей, среди них:
1627 граждан,
96 должностных лиц,
75 юридических лиц,
24 органа местного самоуправления,
17 индивидуальных предпринимателей.
96 должностных лиц,
75 юридических лиц,
24 органа местного самоуправления,
17 индивидуальных предпринимателей.
В МЧС указывают на то, что особый противопожарный режим, хоть и снят по области, сохраняется в 60 муниципальных образованиях Свердловской области, где обстановка остаётся напряжённой. Там продолжают действовать запреты на разведение костров, сжигание мусора и другие действия, способные привести к возгораниям.
Напомним, режим был введён 19 апреля на фоне повышенной пожарной опасности и запрещал разведение костров, использование открытого огня, выжигание сухой растительности, а также проведение пожароопасных работ на открытых территориях. Целью режима было минимизировать количество природных и бытовых возгораний в условиях засушливой весны и начала лета.
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