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В Екатеринбурге передумали закрывать улицу Анны Бычковой ради перекладки теплосетей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В конце июля в Екатеринбурге собирались закрыть движение по улице Анны Бычковой возле дома №10, чтобы специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» могли провести реконструкцию тепловой магистрали М-31, но передумали.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, администрация города не разрешила полностью закрывать улицу.
Таким образом маршруты автобусом № 54, 054, 76 останутся прежними, а автомобилистам не придётся объезжать перекрытие.
Напомним, работы на улице Анны Бычковой у дома № 10 пройдут с 21 по 31 июля.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, администрация города не разрешила полностью закрывать улицу.
«Работы по реконструкции тепловой магистрали М-31 на участке будут происходить лишь с сужением проезжей части. Сначала специалисты закроют одну сторону дороги, а завершив обустройство трубопровода там, прейдут на другую»,
– пояснили в администрации.
Таким образом маршруты автобусом № 54, 054, 76 останутся прежними, а автомобилистам не придётся объезжать перекрытие.
Напомним, работы на улице Анны Бычковой у дома № 10 пройдут с 21 по 31 июля.
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