На десять дней в Екатеринбурге закроют улицу Анны Бычковой





– предупреждают в мэрии. «Улицы будет закрыта с 21 по 31 июля включительно у дома №10 по улице Анны Бычковой»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге десять дней будет закрыто дорожное движение по улице Анны Бычковой. Там будут работать специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании».В этом месте специалисты «ЕТК» будут проводить реконструкцию тепловой магистрали М-31, чтобы увеличить диаметр трубопровода.В связи с этим отмечаются остановки «Байкальская», «Гимназия Корифей», «Анны Бычковой» и «Бульвар Есенина» на маршрутах № 54, 054 и 76. В сторону «Синих Камней» автобусы будут ездить по улице Хрустальной. Для этого на время будет введён остановочный пункт у дома № 31.