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В Екатеринбурге перекрытие на улице Чернышевского продлили до октября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Перекрытие на улице Чернышевского в центре Екатеринбурга продлили до октября, где ведутся работы по устройству сетей канализации.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, движение по улице Чернышевского от здания № 7 до № 16 «а» останется закрытым вплоть до 30 сентября. Работы там ведут специалисты ООО «Служба единого заказчика».
Напомним, что дорогу закрыли 26 мая.
Объехать перекрытие можно по улице 8 Марта либо Добролюбова.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, движение по улице Чернышевского от здания № 7 до № 16 «а» останется закрытым вплоть до 30 сентября. Работы там ведут специалисты ООО «Служба единого заказчика».
Напомним, что дорогу закрыли 26 мая.
Объехать перекрытие можно по улице 8 Марта либо Добролюбова.
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