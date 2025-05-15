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На два месяца ограничат движение по улице Чернышевского в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Чернышевского, которая соединяет улицы Малышева и Радищева.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся от дома № 7 до здания № 16 «а». Там ООО «Служба единого заказчика» будет проводить работы по устройству трубопроводов сетей бытовой канализации.
Ограничения будут действовать с 26 мая по 26 июля.
Объезжать перекрытие предлагают по 8 Марта либо Добролюбова.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся от дома № 7 до здания № 16 «а». Там ООО «Служба единого заказчика» будет проводить работы по устройству трубопроводов сетей бытовой канализации.
Ограничения будут действовать с 26 мая по 26 июля.
Объезжать перекрытие предлагают по 8 Марта либо Добролюбова.
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