На два месяца ограничат движение по улице Чернышевского в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Чернышевского, которая соединяет улицы Малышева и Радищева.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, ограничения вводятся от дома № 7 до здания № 16 «а». Там ООО «Служба единого заказчика» будет проводить работы по устройству трубопроводов сетей бытовой канализации.Ограничения будут действовать с 26 мая по 26 июля.Объезжать перекрытие предлагают по 8 Марта либо Добролюбова.