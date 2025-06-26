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В Екатеринбурге проинспектировали начавшуюся на Волгоградской перекладку теплосетей
Фото: Вечерние ведомости
Начавшиеся в Екатеринбурге с июля работы по модернизации тепловой магистрали на Волгоградской проинспектировал заместитель городского главы Владимир Гейко. Об этом Вечерним ведомостям рассказали в пресс-службе мэрии.
Он рассказал, что подрядчику предстоит переложить теплотрассу длиной 1,3 тысячи метров, добавив, что без горячей воды из-за этого людей не оставят.
Он также отметил, что перекладку будут вести в несколько этапов, чтобы не закрывать все въезды во дворы одновременное. Напомним, что работы будут вести в три этапа.
Ранее сообщалось, что улицу Волгоградскую ради модернизации теплосетей закрывают до 1 октября. Со слов Владимира Гейко, все работы по перекладке магистрали должны завершить ещё в первой декаде сентября, после чего до 15 октября специалисты будут восстанавливать повреждённые элементы благоустройства.
Гейко также добавил, что за межотопительный сезон в городе собираются заменить более 36 километров тепловых сетей. Продолжать обновление тепломагистралей хотят и зимний период.
Он рассказал, что подрядчику предстоит переложить теплотрассу длиной 1,3 тысячи метров, добавив, что без горячей воды из-за этого людей не оставят.
«1,3 тысячи метров – очень серьёзный объём. На данный момент смонтирован временный трубопровод, который позволит жителям пользоваться горячей водой, несмотря на работы»,
– сказал Гейко.
Он также отметил, что перекладку будут вести в несколько этапов, чтобы не закрывать все въезды во дворы одновременное. Напомним, что работы будут вести в три этапа.
Ранее сообщалось, что улицу Волгоградскую ради модернизации теплосетей закрывают до 1 октября. Со слов Владимира Гейко, все работы по перекладке магистрали должны завершить ещё в первой декаде сентября, после чего до 15 октября специалисты будут восстанавливать повреждённые элементы благоустройства.
Гейко также добавил, что за межотопительный сезон в городе собираются заменить более 36 километров тепловых сетей. Продолжать обновление тепломагистралей хотят и зимний период.
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