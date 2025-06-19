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В Екатеринбурге до октября закроют улицу Волгоградскую
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запланированы работы по модернизации тепловых магистралей на улице Волгоградской.
В пресс-службе администрации города Вечерним ведомостям сообщили, что работы будут вести в три этапа. Сначала от 45-го дома до 41-го дома – с 1 июля до 1 августа, затем от 41-го до 37-го – с 1 августа до 1 сентября, и от 37-го до дома №50 «А» – с 1 сентября до 1 октября.
Обещается, что специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» предусмотрят возможность для автомобилистов подъехать к домам на улице Амундсена.
В пресс-службе администрации города Вечерним ведомостям сообщили, что работы будут вести в три этапа. Сначала от 45-го дома до 41-го дома – с 1 июля до 1 августа, затем от 41-го до 37-го – с 1 августа до 1 сентября, и от 37-го до дома №50 «А» – с 1 сентября до 1 октября.
Обещается, что специалисты «Екатеринбургской теплосетевой компании» предусмотрят возможность для автомобилистов подъехать к домам на улице Амундсена.
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