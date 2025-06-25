В Свердловской области несовершеннолетних «зацеперов» хотят отправлять в спецшколы

– сказал депутат.

«Ко мне обратились 127 работников "Гортранса", которые сообщают о том, что на трамвайные составы систематически нападают группы молодых людей. Они бьют стекла, распыляют баллончики с газом, катаются на сцепке вагонов. Водители отказываются выходить на линию»,