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В Свердловской области несовершеннолетних «зацеперов» хотят отправлять в спецшколы
Фото: УМВД Екатеринбурга
На заседании законодательного собрания Свердловской области сообщили о том, что сейчас рассматривается вопрос о помещении подростков в учебно-воспитательные учреждения без решения суда.
Об этом заговорили во время обсуждения доклада о мерах по недопущению нахождения детей. Как сообщает «Коммерсант-Урал», в ходе обсуждения доклада выяснилось, что опасность иногда представляют сами дети. Депутаты заявили заместителю главы регионального министерства образования Евгению Бирюку, что подростки, которые катаются на дышле сцепки у трамвайного вагона, портят транспорт, и пожаловались на подростков, которые хулиганят в торговых центрах.
О нападениях на транспорт рассказал Александр Ивачёва.
Евгений Бирюк, отвечая на жалобу, заявил, что в министерстве о проблеме знают, и, по его словам, если подростки попадают на фото или видео, их находят, после чего в школах проводится разъяснительная работа.
Депутат Екатерина Есина также заявила, что пешеходная улица Вайнера стала опасной из-за подростков, которые собираются там в вечернее время, и напомнила о случае, когда несовершеннолетние избили мужчину.
Заместитель министра отметил, что улицы патрулируют сотрудники полиции и что в отношении подростков также составляют протоколы за нарушение, но вместе с тем признал, что несовершеннолетние иногда чувствуют свою безнаказанность, в связи с чем, по его мнению, необходимы дополнительные меры.
С его слов, если учреждение станет отрытым, то туда смогут помещать подростков на основании областной комиссии по делам несовершеннолетних и с разрешения родителей. Решение суда при этом не потребуется. Кроме этого, рассматривается возможность вовлечения трудных детей в оздоровительные кампании, в том числе загородных лагерях.
Напомним, в прошлом месяце сотрудники ПДН поймали подростков, которые собрались прокатиться «на колбасе».
Об этом заговорили во время обсуждения доклада о мерах по недопущению нахождения детей. Как сообщает «Коммерсант-Урал», в ходе обсуждения доклада выяснилось, что опасность иногда представляют сами дети. Депутаты заявили заместителю главы регионального министерства образования Евгению Бирюку, что подростки, которые катаются на дышле сцепки у трамвайного вагона, портят транспорт, и пожаловались на подростков, которые хулиганят в торговых центрах.
О нападениях на транспорт рассказал Александр Ивачёва.
«Ко мне обратились 127 работников "Гортранса", которые сообщают о том, что на трамвайные составы систематически нападают группы молодых людей. Они бьют стекла, распыляют баллончики с газом, катаются на сцепке вагонов. Водители отказываются выходить на линию»,
– сказал депутат.
Евгений Бирюк, отвечая на жалобу, заявил, что в министерстве о проблеме знают, и, по его словам, если подростки попадают на фото или видео, их находят, после чего в школах проводится разъяснительная работа.
Депутат Екатерина Есина также заявила, что пешеходная улица Вайнера стала опасной из-за подростков, которые собираются там в вечернее время, и напомнила о случае, когда несовершеннолетние избили мужчину.
Заместитель министра отметил, что улицы патрулируют сотрудники полиции и что в отношении подростков также составляют протоколы за нарушение, но вместе с тем признал, что несовершеннолетние иногда чувствуют свою безнаказанность, в связи с чем, по его мнению, необходимы дополнительные меры.
«Мы сейчас рассматриваем возможность по переводу нашего специального учебно-воспитательного учреждения из закрытого типа в открытый»,
– сообщил Евгений Бирюк.
С его слов, если учреждение станет отрытым, то туда смогут помещать подростков на основании областной комиссии по делам несовершеннолетних и с разрешения родителей. Решение суда при этом не потребуется. Кроме этого, рассматривается возможность вовлечения трудных детей в оздоровительные кампании, в том числе загородных лагерях.
Напомним, в прошлом месяце сотрудники ПДН поймали подростков, которые собрались прокатиться «на колбасе».
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