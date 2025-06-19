Возрастное ограничение 18+
Сотрудники ПДН поймали «банду» несовершеннолетних зацеперов в Екатеринбурге
Фото: УМВД Екатеринбурга
В среду, 18 июня, в Екатеринбурге сотрудники ПДН из отдела полиции №12 поймали группу подростков, которые собирались кататься «на колбасе» – на дышле сцепки у трамвайного вагона.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, накануне в полицию поступила информация о том, что на остановке «Эскадронная» собрались несовершеннолетние, которые хотели покататься на сцепных устройствах и заодно заснять видео для социальных сетей.
Сообщается, что молодые люди пообещали воздержаться от подобных развлечений и разошлись.
Однако позже полицейским всё же пришлось снимать одного молодого человека с «колбасы». Им оказался – 19-летний житель Уралмаша. С ним тоже провели беседу.
В полиции добавили, что рейд проводился во взаимодействии с народной дружиной.
Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, накануне в полицию поступила информация о том, что на остановке «Эскадронная» собрались несовершеннолетние, которые хотели покататься на сцепных устройствах и заодно заснять видео для социальных сетей.
«Правоохранители заблаговременно прибыли к указанному месту и действительно обнаружили там нескольких подростков. С ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения ПДД»,
– рассказали в пресс-группе.
Фото: УМВД Екатеринбурга
Сообщается, что молодые люди пообещали воздержаться от подобных развлечений и разошлись.
Однако позже полицейским всё же пришлось снимать одного молодого человека с «колбасы». Им оказался – 19-летний житель Уралмаша. С ним тоже провели беседу.
Фото: УМВД Екатеринбурга
В полиции добавили, что рейд проводился во взаимодействии с народной дружиной.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию