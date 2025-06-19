Сотрудники ПДН поймали «банду» несовершеннолетних зацеперов в Екатеринбурге





– рассказали в пресс-группе. «Правоохранители заблаговременно прибыли к указанному месту и действительно обнаружили там нескольких подростков. С ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения ПДД»,

Фото: УМВД Екатеринбурга

Фото: УМВД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В среду, 18 июня, в Екатеринбурге сотрудники ПДН из отдела полиции №12 поймали группу подростков, которые собирались кататься «на колбасе» – на дышле сцепки у трамвайного вагона.Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, накануне в полицию поступила информация о том, что на остановке «Эскадронная» собрались несовершеннолетние, которые хотели покататься на сцепных устройствах и заодно заснять видео для социальных сетей.Сообщается, что молодые люди пообещали воздержаться от подобных развлечений и разошлись.Однако позже полицейским всё же пришлось снимать одного молодого человека с «колбасы». Им оказался – 19-летний житель Уралмаша. С ним тоже провели беседу.В полиции добавили, что рейд проводился во взаимодействии с народной дружиной.