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Сотрудники ПДН поймали «банду» несовершеннолетних зацеперов в Екатеринбурге

16.13 Четверг, 19 июня 2025
Фото: УМВД Екатеринбурга
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В среду, 18 июня, в Екатеринбурге сотрудники ПДН из отдела полиции №12 поймали группу подростков, которые собирались кататься «на колбасе» – на дышле сцепки у трамвайного вагона.

Как сообщили Вечерним ведомостям в городском УМВД, накануне в полицию поступила информация о том, что на остановке «Эскадронная» собрались несовершеннолетние, которые хотели покататься на сцепных устройствах и заодно заснять видео для социальных сетей.

«Правоохранители заблаговременно прибыли к указанному месту и действительно обнаружили там нескольких подростков. С ними была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения ПДД»,

– рассказали в пресс-группе.



Фото: УМВД Екатеринбурга


Сообщается, что молодые люди пообещали воздержаться от подобных развлечений и разошлись.

Однако позже полицейским всё же пришлось снимать одного молодого человека с «колбасы». Им оказался – 19-летний житель Уралмаша. С ним тоже провели беседу.


Фото: УМВД Екатеринбурга


В полиции добавили, что рейд проводился во взаимодействии с народной дружиной.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:13 Сотрудники ПДН поймали «банду» несовершеннолетних зацеперов в Екатеринбурге
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20:57 На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
20:40 У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду
20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
19:27 В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом
19:09 МТС и «МБ РУС» запустят в Екатеринбурге онлайн-продажи гибридных автомобилей
18:39 Екатеринбургской собачке со скальпированной раной стало получше
18:30 Примерно треть вчерашних свердловских пожаров пришлась на жилой сектор
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