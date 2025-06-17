Клещи «покусали» ещё две тысячи жителей Свердловской области

– рассказали в ведомстве.

«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 117 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 193 человека. Клещевой энцефалит подтверждён у 84 человек, боррелиоз – у 13»,