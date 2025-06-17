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Клещи «покусали» ещё две тысячи жителей Свердловской области

11.25 Вторник, 24 июня 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Клещи продолжают «кусать» жителей Свердловской области. Количество пострадавших от присасывания насекомых выросло до 24,3 тысячи человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор.

«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 117 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 193 человека. Клещевой энцефалит подтверждён у 84 человек, боррелиоз – у 13»,

– рассказали в ведомстве.


На прошлой неделе количество «покусанных» составляло 22,3 тысячи.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:25 В Екатеринбурге в заброшенном депо на Вишнёвой нашли щенков
09:59 В Екатеринбурге утвердили порядок изъятия НТО
08:26 В Екатеринбурге во время отдыха на Шаратше пропал мужчина
06:29 В Екатеринбурге на полтора месяца закроют движение на площади Жуковского
22:31 В Екатеринбурге сломанный телевизор обошёлся продавцу в 270 тысяч рублей
21:08 Патрули продолжают выявлять нарушителей противопожарного режима в Свердловской области
20:57 Чиновники решили, что мнение 163 горожан о застройке в екатеринбургском парке «целесообразно не учитывать»
20:53 Убийцу дарителя маринованных огурцов будут судить в Нижних Сергах
19:54 На станциях Свердловской железной дороги беда с охраной водозаборных скважин
19:08 Воскресные покатушки по Екатеринбургу на самокате закончилась для подростка в больнице
18:50 Более трёх десятков пожаров ликвидировали свердловские пожарные за два выходных
18:32 Свердловская область становится важным логистическим хабом между Европой и Азией
15:09 К шести годами приговорили жительницу Екатеринбурга за организацию наркопритона
15:00 Обвиняемого в выращивании конопли экс-сотрудника МинАПК отпустили из СИЗО
14:34 Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в Первоуральске после новых жалоб
14:24 Прокуратура организовала мобильную приемную для жильцов пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
14:03 11 уголовных дел о контрабанде лесоматериалов возбудили в Свердловской области с начала года
13:24 У Белоярской АЭС сменился директор
13:02 В Екатеринбурге задержали парня по подозреваемого в хищении сбережений у пенсионеров в России и Казахстане
12:26 Власти отчитались о помощи жильцам пострадавшего при взрыве газа дома в Серове
11:24 СМИ сообщают о смерти одного из пострадавших при взрыве газа в Серове
11:09 Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
10:31 Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
09:39 Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
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