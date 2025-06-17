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Клещи «покусали» ещё две тысячи жителей Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Клещи продолжают «кусать» жителей Свердловской области. Количество пострадавших от присасывания насекомых выросло до 24,3 тысячи человек. Такие данные приводит Роспотребнадзор.
На прошлой неделе количество «покусанных» составляло 22,3 тысячи.
«С подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 117 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 193 человека. Клещевой энцефалит подтверждён у 84 человек, боррелиоз – у 13»,
– рассказали в ведомстве.
На прошлой неделе количество «покусанных» составляло 22,3 тысячи.
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