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Свердловской сети аптек «Фармация» назначили нового руководителя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На должность директора свердловской сети аптек ГАУ СО «Фармация» назначили Марию Трушникову. Об этом сообщает телеграм-канал областного Минздрава «Здоровье Уральцев».
Ранее Трушникова занимала пост генерального директора ООО «Международные цифровые технологии» и руководителя подразделения закупок АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035». Также в ведомстве отмечают её опыт работы на посту директора департамента государственных закупок Свердловской области, где она руководила с 2013 по 2020 год.
Ранее, напомним, глава министерства здравоохранения региона Татьяна Савинова говорила о планах ликвидировать АО «Фармация», которая получила право поставлять лекарства для государственных больниц после разделения ГУП СО «Фармация» на поставщика АО «Фармация» и сеть аптек ГАУ СО «Фармация».
«Данное решение принято в связи с прекращением трудового договора с предыдущим руководителем учреждения Андреем Герстнером 30 июня»,
– говорится в сообщении.
Ранее Трушникова занимала пост генерального директора ООО «Международные цифровые технологии» и руководителя подразделения закупок АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035». Также в ведомстве отмечают её опыт работы на посту директора департамента государственных закупок Свердловской области, где она руководила с 2013 по 2020 год.
Ранее, напомним, глава министерства здравоохранения региона Татьяна Савинова говорила о планах ликвидировать АО «Фармация», которая получила право поставлять лекарства для государственных больниц после разделения ГУП СО «Фармация» на поставщика АО «Фармация» и сеть аптек ГАУ СО «Фармация».
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