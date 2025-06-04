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Свердловский Минздрав опроверг сообщения о ликвидации сети аптек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Министерство здравоохранения Свердловской области опровергло информацию о ликвидации в регионе сети аптек «Фармация».
Ведомство сообщает, что это фейк, поясняя, что АО «Фармация», которую решили ликвидировать, не обладает сетью аптек. Также подчеркивается, что сеть аптек ГАУ СО «Фармация» продолжает свою работу. Вероятно, дезинформация произошла из-за путаницы между организациями с одноимённым названием.
Ранее о ликвидации АО «Фармация» сообщила глава министерства здравоохранения региона Татьяна Савинова, заявив, что это была её инициатива.
Как пишет РБК, АО «Фармация» была учреждена правительством области в 2024 году, став единственным поставщиков лекарств для государственных больниц. До 2020 года в Свердловской области действовало ГУП СО «Фармация» – единственная в регионе аптечная сеть, которая имела право продавать наркотические препараты. В 2017 году предприятие начало генерировать убытки, и чтобы спасти его, власти переформировали его в ГБУ СО и передали в управление регионального министерства здравоохранения. Позже форма собственности была изменена на ГАУ.
В 2024 году полномочия организации были разделены: АО «Фармация» стало поставщиком лекарств, а ГАУ «Фармация» осталась заведовать аптеками. Планировалось, что в течение трёх лет ГАУ передаст АО полномочия, активы и сотрудников, напоминает ресурс.
Ведомство сообщает, что это фейк, поясняя, что АО «Фармация», которую решили ликвидировать, не обладает сетью аптек. Также подчеркивается, что сеть аптек ГАУ СО «Фармация» продолжает свою работу. Вероятно, дезинформация произошла из-за путаницы между организациями с одноимённым названием.
Ранее о ликвидации АО «Фармация» сообщила глава министерства здравоохранения региона Татьяна Савинова, заявив, что это была её инициатива.
Как пишет РБК, АО «Фармация» была учреждена правительством области в 2024 году, став единственным поставщиков лекарств для государственных больниц. До 2020 года в Свердловской области действовало ГУП СО «Фармация» – единственная в регионе аптечная сеть, которая имела право продавать наркотические препараты. В 2017 году предприятие начало генерировать убытки, и чтобы спасти его, власти переформировали его в ГБУ СО и передали в управление регионального министерства здравоохранения. Позже форма собственности была изменена на ГАУ.
В 2024 году полномочия организации были разделены: АО «Фармация» стало поставщиком лекарств, а ГАУ «Фармация» осталась заведовать аптеками. Планировалось, что в течение трёх лет ГАУ передаст АО полномочия, активы и сотрудников, напоминает ресурс.
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