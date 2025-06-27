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В Екатеринбурге закрыли один из выходов со станции метро «Геологическая»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В официальном телеграм-канале метрополитена уральской столицы «Подземка Екатеринбург» сообщили о закрытии одного из выходов со станции «Геологическая».
Всё из-за закрытия «Гринвича».
Напомним, что торговый центр закрыли из-за проблем с пожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью. Сколько времени потребуется, чтобы решить эти вопросы, пока не ясно.
Всё из-за закрытия «Гринвича».
«С 30 июня 2025 будет закрыт выход со станции "Геологическая" в ТРЦ "Гринвич" в связи с закрытием торгового центра»,
– говорится в сообщении.
Напомним, что торговый центр закрыли из-за проблем с пожарной безопасностью и антитеррористической защищённостью. Сколько времени потребуется, чтобы решить эти вопросы, пока не ясно.
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