Крупнейший ТРЦ России внезапно решили закрыть на неопределённый срок

Данная мера необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности. Исторически очереди ТРЦ вводились в эксплуатацию поэтапно, в разные годы и требуют объединения в единую, надежно функционирующую структуру для гарантированного соответствия актуальным нормам.

— написали представители ТРЦ.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге выпустил в своих соцсетях заявление о том, что в ближайший понедельник, 30 июня он закроется. Точную причину в центре не назвали, но судя по формулировке, речь идёт о проблемах с пожарной безопасностью.Точную дату открытия ТРЦ также не назвали. «Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать срок простоя», — заверяют в «Гринвиче».Отметим, что сегодня «Гринвич» является одной из площадок «Уральской ночи музыки». Все площадки фестиваля проходят проверку на предмет противопожарной и антитеррористической защищённости. Вероятно, внезапное решение о закрытии является следствием этих проверок.ТРЦ «Гринвич» назывался крупнейшим в России торгово-развлекательным центром по объёму арендных площадей и вторым по общей площади (после московского ТРЦ «Авиапарк»). Он строился очередями, первая из которых была возведена в 2006 году, последняя — в 2016 году. В торговый центр ведёт отдельный наклонный ход со станции метро «Геологическая», построенный в 2019 году при софинансировании владельцев центра и муниципального бюджета. При ТРЦ находится несколько паркингов, используемых горожанами, которым надо припарковаться в центре Екатеринбурга. Будут ли они тоже закрыты, не уточняется.