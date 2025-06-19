В МЧС рассказали о проверке дворовых проездов ЖК на улице Щорса в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

– говорится в сообщении ведомства.

«Сотрудники 8-й пожарно-спасательной части и отдела надзорной деятельности Екатеринбурга провели рейд в ЖК на улице Щорса в рамках операции "Двор". В ходе проверки выяснилось, что проезд пожарной техники во двор был затруднён из-за установленных ворот, шлагбаума и дорожных ограждений.В случае пожара каждая секунда на счету! Препятствия на пути спецтранспорта могут стоить людям жизни»,