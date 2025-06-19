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В МЧС рассказали о проверке дворовых проездов ЖК на улице Щорса в Екатеринбурге
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В управлении МЧС по Свердловской области рассказали о том, как прошла проверка доступности дворовых проездов жилого комплекса на улице Щорса в Екатеринбурге для пожарной техники.
Ранее мы писали, что собственники квартир в ЖК «Квартал Федерация» на улице Щорса, 53 переживают, что пожарная техника может не доехать до некоторых секций комплекса.
В управлении опасения жильцов косвенно подтвердили. Однако проблемы возникли не столько из-за самих проездов, сколько из-за ограждений.
В МЧС напрямую не указывают адрес, который проверяли специалисты, но, судя по фотографиям, опубликованным в телеграм-канале управления, речь идёт о том же самом дворе.
Справедливо будет отметить, что заборами на сегодняшний день ограждают не только новые ЖК, но и старые.
Ранее мы писали, что собственники квартир в ЖК «Квартал Федерация» на улице Щорса, 53 переживают, что пожарная техника может не доехать до некоторых секций комплекса.
В управлении опасения жильцов косвенно подтвердили. Однако проблемы возникли не столько из-за самих проездов, сколько из-за ограждений.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
«Сотрудники 8-й пожарно-спасательной части и отдела надзорной деятельности Екатеринбурга провели рейд в ЖК на улице Щорса в рамках операции "Двор". В ходе проверки выяснилось, что проезд пожарной техники во двор был затруднён из-за установленных ворот, шлагбаума и дорожных ограждений.
В случае пожара каждая секунда на счету! Препятствия на пути спецтранспорта могут стоить людям жизни»,
В случае пожара каждая секунда на счету! Препятствия на пути спецтранспорта могут стоить людям жизни»,
– говорится в сообщении ведомства.
В МЧС напрямую не указывают адрес, который проверяли специалисты, но, судя по фотографиям, опубликованным в телеграм-канале управления, речь идёт о том же самом дворе.
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Справедливо будет отметить, что заборами на сегодняшний день ограждают не только новые ЖК, но и старые.
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