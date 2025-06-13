Возрастное ограничение 18+
Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
Кадр из видео: «Злой Екатеринбург»
Собственники квартир в ЖК «Квартал Федерация» на улице Щорса, 53 переживают, что дворовые проезды могли быть не предусмотрены для того, чтобы по ним мог проехать пожарный транспорт.
Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на жильцов жилого комплекса и публикуя их видео, что в среду, 18 июня, в их дворе представители МЧС проверяли проезды на доступность для спецтехники, но большинства секций, как утверждается, пожарная машина не смогла доехать из-за того, что не хватало места, чтобы повернуть.
Кроме этого, сообщается, что тема доступности дворовых проездов для пожарного транспорта ещё в прошлом году. Тогда якобы жильцы получили ответ, что проект прошёл экспертизу и получил подпись пожарного инспектора имеется.
Как сообщает телеграм-канал «Злой Екатеринбург», ссылаясь на жильцов жилого комплекса и публикуя их видео, что в среду, 18 июня, в их дворе представители МЧС проверяли проезды на доступность для спецтехники, но большинства секций, как утверждается, пожарная машина не смогла доехать из-за того, что не хватало места, чтобы повернуть.
«Собственники переживают не только за испорченные газон и кусты, но и за то, что зимой, по сугробам, спецтехника до их домов точно не доберется, случись какое ЧП»,
– пишет ресурс.
Кроме этого, сообщается, что тема доступности дворовых проездов для пожарного транспорта ещё в прошлом году. Тогда якобы жильцы получили ответ, что проект прошёл экспертизу и получил подпись пожарного инспектора имеется.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле неизвестные запирают собак в гараже
18 июня 2025
18 июня 2025
В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов «из-за жары»
10 июня 2025
10 июня 2025