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Щенкам из заброшенного депо в Екатеринбурге продолжают искать дом

21.57 Среда, 25 июня 2025
Фото: Маргарита Латыпова
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К вечеру появились некоторые новости о ситуации с щенками, найденными на территории заброшенного депо в Екатеринбурге. Удалось пристроить ещё одного, но остальным по-прежнему требуется хотя бы передержка.

Екатеринбурженка Маргарита, озаботившаяся судьбой щенков, вечером приехала проведать «собачьих детей» и покормить их. Мама малышей возле депо на Вишнёвой так и не объявилась, а охранник аварийного объекта продолжает ругаться с теми, кто пытается спасти щенков, и грозит то их отравить, то выкинуть с охраняемой территории. Из-за его несговорчивости не удаётся не только понять, как же щенки оказались в смотровой яме бывшего железнодорожного депо, но и уточнить, сколько же точно брошенных на произвол судьбы животных там находится.

Вечерним Ведомостям зоозащитница Маргарита сообщила, что к ней вечером вышли шестеро щенков, которых ей удалось попоить и покормить. Они уже достаточно большие, что самостоятельно кушать, но слишком малы, чтобы рассчитывать на самостоятельное выживание, без участия родительницы или людей. Одного из них сегодня Маргарита передаст человеку, пожелавшему пристроить собачёнка у себя. Для остальных срочно нужен постоянный дом или хотя бы временное пристанище, поскольку сохраняется опасность, что не вполне адекватный охранник от угроз перейдёт к их исполнению. Пока его удалось успокоить предупреждением о законе, наказывающим за жестокое обращение с животными.

Фото: Маргарита Латыпова

Фото: Маргарита Латыпова

Если вы хотите взять щенка себе или предоставить передержку на время, пока щенки пристраиваются, вы можете связаться с Маргаритой по номеру телефона 8–904–387–17–80.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:20 Стихийная свалка у садовых участков на Вторчермете угрожает экологии и безопасности
20:03 В Краснотурьинске за грубые нарушения санитарных норм закрыли два заведения общепита
19:41 Жителя Кушвы пожурили за сокрытие доходов в ходе банкротства
19:02 Белинка приглашает читателей на встречу с автором путеводителя по старому Екатеринбургу
18:30 Дюжина пожаров опалила Свердловскую область в минувший вторник
17:20 Синоптики предупредили о грозе 26 июня в Свердловской области
17:11 В Екатеринбурге на улице Краснолесья сбили 61-летнюю женщину
16:35 В Екатеринбурге на два дня изменятся пять трамвайных и три автобусных маршрута
16:24 В Берёзовском районе под колёсами грузовика погиб водитель мотоблока
15:45 В СМИ сообщают, что найденные в заброшенном депо щенки в Екатеринбурге оказались в заложниках
15:25 Областной суд оставил в силе приговор толкнувшему под машину знакомую в 2015 году
14:30 В Каменске-Уральском произошло ДТП с погибшей: скончалась 28-летняя пассажирка
13:37 Суд отказался отпускать редактора Ura.ru Аллаярова из СИЗО
13:04 В восемь раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:29 Со второй попытки Екатеринбург заключил контракт на поставку 15 трехсекционных трамваев
11:42 В Невьянске пропали девушка с юношей на питбайках
11:32 В Свердловской области прошёл закрытый кинопоказ фильма «Алдан»
10:49 Екатеринбургскими зацеперами заинтересовалась транспортная прокуратура
09:42 В Екатеринбурге поймали школьника с сомнительными объявлениями
06:25 В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная
06:21 Глава СК заинтересовался нападением мужчины на электросамокате на женщин с ребёнком в Екатеринбурге
21:22 Врачи Первоуральска поставили на ноги девушку на грани инвалидности
20:47 Трёх человек отправили в больницу с ЕКАД после столкновения четырёх автомобилей
20:40 Вагоны на станции Сотрино сошли по вине владельца железнодорожных путей
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