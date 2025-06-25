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Щенкам из заброшенного депо в Екатеринбурге продолжают искать дом
Фото: Маргарита Латыпова
К вечеру появились некоторые новости о ситуации с щенками, найденными на территории заброшенного депо в Екатеринбурге. Удалось пристроить ещё одного, но остальным по-прежнему требуется хотя бы передержка.
Екатеринбурженка Маргарита, озаботившаяся судьбой щенков, вечером приехала проведать «собачьих детей» и покормить их. Мама малышей возле депо на Вишнёвой так и не объявилась, а охранник аварийного объекта продолжает ругаться с теми, кто пытается спасти щенков, и грозит то их отравить, то выкинуть с охраняемой территории. Из-за его несговорчивости не удаётся не только понять, как же щенки оказались в смотровой яме бывшего железнодорожного депо, но и уточнить, сколько же точно брошенных на произвол судьбы животных там находится.
Вечерним Ведомостям зоозащитница Маргарита сообщила, что к ней вечером вышли шестеро щенков, которых ей удалось попоить и покормить. Они уже достаточно большие, что самостоятельно кушать, но слишком малы, чтобы рассчитывать на самостоятельное выживание, без участия родительницы или людей. Одного из них сегодня Маргарита передаст человеку, пожелавшему пристроить собачёнка у себя. Для остальных срочно нужен постоянный дом или хотя бы временное пристанище, поскольку сохраняется опасность, что не вполне адекватный охранник от угроз перейдёт к их исполнению. Пока его удалось успокоить предупреждением о законе, наказывающим за жестокое обращение с животными.
Фото: Маргарита Латыпова
Если вы хотите взять щенка себе или предоставить передержку на время, пока щенки пристраиваются, вы можете связаться с Маргаритой по номеру телефона 8–904–387–17–80.
Екатеринбурженка Маргарита, озаботившаяся судьбой щенков, вечером приехала проведать «собачьих детей» и покормить их. Мама малышей возле депо на Вишнёвой так и не объявилась, а охранник аварийного объекта продолжает ругаться с теми, кто пытается спасти щенков, и грозит то их отравить, то выкинуть с охраняемой территории. Из-за его несговорчивости не удаётся не только понять, как же щенки оказались в смотровой яме бывшего железнодорожного депо, но и уточнить, сколько же точно брошенных на произвол судьбы животных там находится.
Вечерним Ведомостям зоозащитница Маргарита сообщила, что к ней вечером вышли шестеро щенков, которых ей удалось попоить и покормить. Они уже достаточно большие, что самостоятельно кушать, но слишком малы, чтобы рассчитывать на самостоятельное выживание, без участия родительницы или людей. Одного из них сегодня Маргарита передаст человеку, пожелавшему пристроить собачёнка у себя. Для остальных срочно нужен постоянный дом или хотя бы временное пристанище, поскольку сохраняется опасность, что не вполне адекватный охранник от угроз перейдёт к их исполнению. Пока его удалось успокоить предупреждением о законе, наказывающим за жестокое обращение с животными.
Фото: Маргарита Латыпова
Если вы хотите взять щенка себе или предоставить передержку на время, пока щенки пристраиваются, вы можете связаться с Маргаритой по номеру телефона 8–904–387–17–80.
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