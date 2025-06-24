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В СМИ сообщают, что найденные в заброшенном депо щенки в Екатеринбурге оказались в заложниках
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
В СМИ сообщают, что щенки, которых нашли на территории заброшенного депо на улице Вишнёвой, оказались в заложниках у охранника промзоны.
66.ru пишет, что всего в депо находилось 12 щенков (ранее писали о 20) троих щенков удалось спасти и пристроить, а остальных охранник пригрозил убить.
Что именно произошло в заброшенном депо, и почему охранник отказался отдавать щенков, которые, судя по ранее опубликованному видео, были оставлены без еды и воды, неизвестно.
66.ru пишет, что всего в депо находилось 12 щенков (ранее писали о 20) троих щенков удалось спасти и пристроить, а остальных охранник пригрозил убить.
«Когда компанию людей с щенками увидел охранник, пригрозил вызовом полиции и отравлением собак»,
– сообщает издание.
Что именно произошло в заброшенном депо, и почему охранник отказался отдавать щенков, которые, судя по ранее опубликованному видео, были оставлены без еды и воды, неизвестно.
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