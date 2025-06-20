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В Екатеринбурге в заброшенном депо на Вишнёвой нашли щенков
Фото: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
В Екатеринбурге на территории запрошенного депо на улице Вишневой нашли щенков, брошенных неизвестным.
Телеграм-канал «Злой Екатеринбург» опубликовал видео, на котором девушки достают щенков из углубления в полу. Предположительно, кто-то намерено оставил там малышей, чтобы их никто не смог найти.
По данным ресурса, они нашли около 20 щенков. Сейчас их пытаются пристроить.
Для тех, кто готов приютить себе одного или несколько малышей, оставили контакт – «89043871780» (Маргарита).
Телеграм-канал «Злой Екатеринбург» опубликовал видео, на котором девушки достают щенков из углубления в полу. Предположительно, кто-то намерено оставил там малышей, чтобы их никто не смог найти.
«Их специально там оставили умирать»,
– уверены нашедшие щенков девушки.
По данным ресурса, они нашли около 20 щенков. Сейчас их пытаются пристроить.
Для тех, кто готов приютить себе одного или несколько малышей, оставили контакт – «89043871780» (Маргарита).
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