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В Екатеринбурге поймали школьника с сомнительными объявлениями
Кадр из видео: Дмитрий Чукреев / t.me/Chukreev1992
В Екатеринбурге поймали школьника, расклеивавшего листовки с предложением о сомнительном заработке и QR-кодом. Скорее всего, в объявлении была скрыта вакансия наркокурьера.
Заметил подростка, фотографировавшего каждую наклеенную листовку, член общественной палаты Дмитрий Чукреев. Он схватил парня за капюшон и вместе с ним дошёл до городской больницы №3, где попросил охранников вызвать Росгвардию. Уже прибывший на место наряд вневедомственной охраны доставил школьника в отделение полиции №11. Обо всём этом общественник рассказал в своём телеграм-канале, опубликовав там видео с пойманным подростком.
Юноша на видео утверждает, что он не знает, что в объявлениях. По словам Чукреева, школьник рассказал, что работу нашёл на одном из сайтов. С ним связалась через Телеграм, где предложили несколько вариантов – графитчиком, курьером-водителем и расклейщиком. За каждое объявление обещали платить по 20 рублей.
Известно, что парню всего 15 лет. Живёт подросток в Верхней Пышме. Родители, с его слов, знали, чем он занимается, и против не были.
Заметил подростка, фотографировавшего каждую наклеенную листовку, член общественной палаты Дмитрий Чукреев. Он схватил парня за капюшон и вместе с ним дошёл до городской больницы №3, где попросил охранников вызвать Росгвардию. Уже прибывший на место наряд вневедомственной охраны доставил школьника в отделение полиции №11. Обо всём этом общественник рассказал в своём телеграм-канале, опубликовав там видео с пойманным подростком.
Юноша на видео утверждает, что он не знает, что в объявлениях. По словам Чукреева, школьник рассказал, что работу нашёл на одном из сайтов. С ним связалась через Телеграм, где предложили несколько вариантов – графитчиком, курьером-водителем и расклейщиком. За каждое объявление обещали платить по 20 рублей.
Известно, что парню всего 15 лет. Живёт подросток в Верхней Пышме. Родители, с его слов, знали, чем он занимается, и против не были.
«Сама ситуация должна заставить задуматься родителей школьников. Родители, вы куда смотрите? У вас чадо уехало в другой город и на наркошоп работает вместо того, чтобы книжки читать, в футбол играть или бабушкам-дедушкам в саду помогать»,
– негодует Чукреев.
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