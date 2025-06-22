В Екатеринбурге поймали школьника с сомнительными объявлениями

– негодует Чукреев.

«Сама ситуация должна заставить задуматься родителей школьников. Родители, вы куда смотрите? У вас чадо уехало в другой город и на наркошоп работает вместо того, чтобы книжки читать, в футбол играть или бабушкам-дедушкам в саду помогать»,