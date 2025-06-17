Врачи Первоуральска поставили на ноги девушку на грани инвалидности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Первоуральске врачи травматологического отделения провели сложнейшую операцию по замене тазобедренного сустава у молодой женщины, которой ещё не исполнилось 30 лет. Об этом рассказывает официальный ресурс Министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье уральцев».Пациентка обратилась в больницу с острой болью в правой ноге и практически утратила возможность передвигаться без костылей. Диагноз оказался серьёзным: коксартроз — тяжёлое заболевание, сопровождающееся разрушением тазобедренного сустава. В данном случае причиной стал асептический некроз головки бедренной кости — состояние, при котором отдельные участки костного мозга отмирают из-за нарушенного кровоснабжения.Без своевременного вмешательства молодую женщину могла ожидать полная утрата подвижности и инвалидность. Однако первоуральские травматологи действовали оперативно. Ими было принято решение о проведении эндопротезирования — полной замене повреждённого сустава на искусственный.Операция прошла успешно. Врачи отмечают, что уже через месяц пациентка сможет вернуться к привычному образу жизни, хотя наблюдение за состоянием ноги и суставного протеза будет продолжаться.