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Количество «покусанных» клещами в Свердловской области достигло 22,3 тысячи человек

11.17 Вторник, 17 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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С начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 22,3 тысячи случаев присасывания клещей.

Из них с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 88 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 159 человек. Подтвердился клещевой энцефалит у 7 человек, боррелиоз – у 52. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.

На прошлой неделе количество «покусанных» клещами было 20,2 тысячи человек.

Отмечается, что количество пострадавших от присасывания клещей ниже средних многолетних значений.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:36 В Екатеринбурге суд обязал родителей самокатчиков возместить ущерб за ДТП
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17:57 В Верхнем Тагиле росгвардецы залезли в квартиру через окно, чтобы помочь женщине с инсультом
17:28 В алапаевском лагере «Спутник» прокомментировали инцидент и избиением мальчика
16:56 В Екатеринбурге полиция не стала возвращать сбежавших из дома братьев
16:37 Дело обвиняемой в нападении на одноклассницу сыновей жительницы Нижнего Тагила передадут в суд
15:56 До середины июля в Екатеринбурге закроют движение по улице Центральной
15:34 СК присоединился к расследованию случая с падением ребёнка в выгребную яму в Верхотурье
14:37 Серовчанина, обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына, оставили в СИЗО
13:45 На севере Свердловской области нашли нефтяное месторождение
12:46 Новым министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Дмитрий Ионин
12:32 В Верхотурье 12-летний ребёнок провалился в выгребную яму
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