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Количество «покусанных» клещами в Свердловской области достигло 22,3 тысячи человек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала сезона в Свердловской области зарегистрировали 22,3 тысячи случаев присасывания клещей.
Из них с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 88 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 159 человек. Подтвердился клещевой энцефалит у 7 человек, боррелиоз – у 52. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.
На прошлой неделе количество «покусанных» клещами было 20,2 тысячи человек.
Отмечается, что количество пострадавших от присасывания клещей ниже средних многолетних значений.
Из них с подозрением на клещевой вирусный энцефалит в стационары области госпитализировано 88 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 159 человек. Подтвердился клещевой энцефалит у 7 человек, боррелиоз – у 52. Такие данные приводит региональный Роспотребнадзор.
На прошлой неделе количество «покусанных» клещами было 20,2 тысячи человек.
Отмечается, что количество пострадавших от присасывания клещей ниже средних многолетних значений.
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