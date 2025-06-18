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Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в Первоуральске после новых жалоб
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После новых жалоб на грязную воду из крана в квартирах Первоуральска глава Следственного комитета потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в городе.
Подчеркивается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в телеграм-канале «Осторожно, новости» опубликовали фотографии с ведром «чёрной воды» и таким же чёрным осадком на дне ванной, которыми с ресурсом поделились первоуральцы.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
Подчеркивается, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее в телеграм-канале «Осторожно, новости» опубликовали фотографии с ведром «чёрной воды» и таким же чёрным осадком на дне ванной, которыми с ресурсом поделились первоуральцы.
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