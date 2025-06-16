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У Белоярской АЭС сменился директор
Фото: Белоярская АЭС
На Белоярской АЭС сменился руководитель. Новым директором стал Юрий Носов. Об этом сообщают в телеграм-канале атомной станции.
У Носова 40 лет стажа в атомной отросли. Свой профессиональный путь он начал в 1986 году с первой оперативной должности инженера-оператора реакторного цеха №2. Позже работал ведущим инженером по управлению реактором, начальником смены РЦ-2, заместителем начальника цеха, начальником реакторного цеха №2, и с 2010 года – главным инженером БАЭС.
В пресс-службе станции уточнили, что Носов в должности главного инженера «участвовал во всех значимых событиях XXI века на Белоярской АЭС». Речь, в том числе, о продлении срока эксплуатации БН-600, энергопуске БН-800, подготовке к строительству энергоблока четвертого поколения с реактором БН-1200М.
У Носова 40 лет стажа в атомной отросли. Свой профессиональный путь он начал в 1986 году с первой оперативной должности инженера-оператора реакторного цеха №2. Позже работал ведущим инженером по управлению реактором, начальником смены РЦ-2, заместителем начальника цеха, начальником реакторного цеха №2, и с 2010 года – главным инженером БАЭС.
В пресс-службе станции уточнили, что Носов в должности главного инженера «участвовал во всех значимых событиях XXI века на Белоярской АЭС». Речь, в том числе, о продлении срока эксплуатации БН-600, энергопуске БН-800, подготовке к строительству энергоблока четвертого поколения с реактором БН-1200М.
«Иван Сидоров, который был директором БАЭС с 2015 года, переведен на аналогичную должность на Смоленскую АЭС»,
– рассказали в пресс-службе станции.
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