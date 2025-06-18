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На севере Свердловской области ожидается похолодание до 0°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области установилась прохладная погода. Вместе с тем ночи в регионе стали холодными. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до +5°C и до 0°C на севере. Днём ожидается не больше 21°C.
Сегодня, 23 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днём +13...+18°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге аналогично преимущественно без осадков, днём +16...+18°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 24 июня, в регионе также переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью +5...+10°C, на севере до 0°C, днём +13...+18. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +8...+10°C, днём +16...+18°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 25 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью +6...+11°C, днём +16...+21°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице также преимущественно без осадков, ночью +8...+10°C, днём +19...+21°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 23 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, температура днём +13...+18°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге аналогично преимущественно без осадков, днём +16...+18°C. Ветер 4-9 м/сек.
Во вторник, 24 июня, в регионе также переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью +5...+10°C, на севере до 0°C, днём +13...+18. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +8...+10°C, днём +16...+18°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 25 июня, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью +6...+11°C, днём +16...+21°C. Ветер 5-10 м/сек.
В уральской столице также преимущественно без осадков, ночью +8...+10°C, днём +19...+21°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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