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Екатеринбуржцев приглашают в суд на поддержку ковочного пресса
Фото: ВООПИиК / Наследие Урала / t.me/voopiik66
Будущее «Ковочного пресса Уралмашзавода усилием 10 000 тонн» будет решаться в суде на следующей неделе. Общественники попытаются оспорить отказ признать этот объект культурным наследием.
На 26 июня в 15.00 назначено открытое судебное заседание в Ленинском районном суде. На нём и обсудят, достоин ли промышленный механизм получить титул культурного объекта или нет. Иск подали руководитель Свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Марина Сахарова и координатор движения «Уралмаш 2023» Ольга Беляева. По их словам, объект представляет не только инженерную, но и историко-культурную ценность, заслуживая официального охранного статуса. В административном иске содержится требование признать незаконным отказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области включить пресс в перечень выявленных объектов культурного наследия.
В пользу признания пресса объектом наследия уже даны несколько положительных экспертных заключений. Однако ведомство, ответственное за охрану культурного наследия, отказало в включении без внятных пояснений. Причины принятого решения до сих пор не обнародованы, что вызывает непонимание как у специалистов, так и у горожан, выступающих за сохранение промышленной истории Екатеринбурга.
Активисты подчёркивают, что подобные объекты — важная часть идентичности Урала как индустриального региона, и пренебрежение к ним со стороны чиновников подрывает доверие к системе охраны наследия. Они приглашают всех неравнодушных горожан поддержать инициативу и лично поприсутствовать в зале суда.
На 26 июня в 15.00 назначено открытое судебное заседание в Ленинском районном суде. На нём и обсудят, достоин ли промышленный механизм получить титул культурного объекта или нет. Иск подали руководитель Свердловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Марина Сахарова и координатор движения «Уралмаш 2023» Ольга Беляева. По их словам, объект представляет не только инженерную, но и историко-культурную ценность, заслуживая официального охранного статуса. В административном иске содержится требование признать незаконным отказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области включить пресс в перечень выявленных объектов культурного наследия.
В пользу признания пресса объектом наследия уже даны несколько положительных экспертных заключений. Однако ведомство, ответственное за охрану культурного наследия, отказало в включении без внятных пояснений. Причины принятого решения до сих пор не обнародованы, что вызывает непонимание как у специалистов, так и у горожан, выступающих за сохранение промышленной истории Екатеринбурга.
Активисты подчёркивают, что подобные объекты — важная часть идентичности Урала как индустриального региона, и пренебрежение к ним со стороны чиновников подрывает доверие к системе охраны наследия. Они приглашают всех неравнодушных горожан поддержать инициативу и лично поприсутствовать в зале суда.
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