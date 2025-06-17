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Обвиняемого в похищении девочки-подростка на Урале отправили под стражу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Чкаловском районном суде Екатеринбурга избрали меру пресечения обвиняемому в похищении несовершеннолетнего – пункт «д» часть 2 статьи 126 УК РФ.
Известно, что обвинение было предъявлено гражданину Узбекистана.
Речь, вероятно, идёт о 24-летнем молодом человеке, который увёз 14-лентюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск. Девочку искали больше недели.
«Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Еносову Б.Д.у. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 дней до 15 августа 2025 включительно»,
– говорится в сообщении пресс-службы судов Свердловской области.
Известно, что обвинение было предъявлено гражданину Узбекистана.
Речь, вероятно, идёт о 24-летнем молодом человеке, который увёз 14-лентюю школьницу из Екатеринбурга в Челябинск. Девочку искали больше недели.
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