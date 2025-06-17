Обвиняемого в похищении девочки-подростка на Урале отправили под стражу

– говорится в сообщении пресс-службы судов Свердловской области.

«Постановлением суда ходатайство следователя удовлетворено. Еносову Б.Д.у. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 дней до 15 августа 2025 включительно»,