Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ

Больше зелени! В парке 50-летия ВЛКСМ высадят почти семь сотен новых деревьев. В проекте: 689 деревьев, в том числе 133 елей, 157 берез, 127 ив, 59 яблонь, 54 лип, 34 лиственниц и другие породы, 568 кустарников. Предусмотрено максимальное сохранение зеленых насаждений, удаление поросли, точечная санитарная обрезка и подсадка древесных и травянистых видов многолетних растений. Естественная экосистема пруда также будет сохранена: его почистят, а вокруг водоема высадят дополнительно декоративные растения,

— гласит обнадёживающее сообщение.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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