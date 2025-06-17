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Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
Фото: читатель Вечерних ведомостей
После публикациях в СМИ о недовольстве жителей Екатеринбурга, обеспокоенных вырубкой в парке в 50-летия ВЛКСМ, появилась информация о том, что же именно планируется посадить на месте уже уничтоженных деревьев. Эти планы обнародовали через близкий к мэрии телеграм-канал.
Тем не менее, екатеринбуржцы прекрасно знают, что высаженное дерево не обязательно приводит к большему озеленению пространства. За саженцем нужно следить, поливать, в случае долгого отсутствия осадков. Некоторые виды деревьев вообще плохо приживаются в условиях города. Без должного ухода, воткнутые в землю молодые деревца, несколько лет могут простоять сухими «вениками», пока их не уберут, чтобы не портили вид.
Напомним, что парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге неоднократно становился причиной беспокойства жителей. Вернее, его сохранность. И теперь, когда его обнесли забором и традиционно начали «благоустройство» с вырубок, это вызвало новую волну возмущений и тревог.
Как ВВ уже писали ранее, на благоустройство парка выделено 572,7 миллионов рублей. Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Городское благоустройство».
Больше зелени! В парке 50-летия ВЛКСМ высадят почти семь сотен новых деревьев. В проекте: 689 деревьев, в том числе 133 елей, 157 берез, 127 ив, 59 яблонь, 54 лип, 34 лиственниц и другие породы, 568 кустарников. Предусмотрено максимальное сохранение зеленых насаждений, удаление поросли, точечная санитарная обрезка и подсадка древесных и травянистых видов многолетних растений. Естественная экосистема пруда также будет сохранена: его почистят, а вокруг водоема высадят дополнительно декоративные растения,[quote][/quote]
— гласит обнадёживающее сообщение.
— гласит обнадёживающее сообщение.
Тем не менее, екатеринбуржцы прекрасно знают, что высаженное дерево не обязательно приводит к большему озеленению пространства. За саженцем нужно следить, поливать, в случае долгого отсутствия осадков. Некоторые виды деревьев вообще плохо приживаются в условиях города. Без должного ухода, воткнутые в землю молодые деревца, несколько лет могут простоять сухими «вениками», пока их не уберут, чтобы не портили вид.
Напомним, что парк 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге неоднократно становился причиной беспокойства жителей. Вернее, его сохранность. И теперь, когда его обнесли забором и традиционно начали «благоустройство» с вырубок, это вызвало новую волну возмущений и тревог.
Как ВВ уже писали ранее, на благоустройство парка выделено 572,7 миллионов рублей. Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Городское благоустройство».
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