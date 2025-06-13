Обустройство очередного екатеринбургского парка снова началось с вырубок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В парке 50-летия ВЛКСМ, который расположен в Юго-Западном микрорайоне города Екатеринбурга, стартовали работы по реконструкции. Начались они, как уже заведено в уральской столице, с массовой вырубки деревьев.Первые сигналы о вырубке поступили от местных жителей: по их словам, деревья начали сносить без предупреждающих ограждений, однако позже территорию парка обнесли забором, а рабочие продолжили спиливать стволы. Портал It's My City со ссылкой на администрацию Екатеринбурга сообщает, что в рамках проекта будет срублено 43 дерева. Обещают высадить 600 новых саженцев. Вот только, зная уже плачевную судьбу многих таких «компенсаций», сразу встаёт вопрос «а сколько из этих сотен в итоге выживет и станет полноценным деревом?».Согласно госконтракту, работы в парке выполняет подрядная организация ООО «Уралагротехсервис», победившая в конкурсе. Согласно данным портала госзакупок, стоимость контракта на благоустройство составила 572,7 млн рублей. Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Городское благоустройство».Проект реконструкции стал возможен благодаря победе парка в общероссийском голосовании за благоустройство общественных пространств. В 2024 году парк 50-летия ВЛКСМ набрал почти 100 тысяч голосов, заняв одну из лидирующих позиций. И уже тогда у многих горожан возникали сомнения, стоит ли отдавать голос за любимый парк. Люди опасались, что победа в очереди на благоустройство приведёт к плачевным изменениям.И вот, с началом работ в парке 50-летия ВЛКСМ, сомнения переросли в тревогу. Очень уж смущает и масштабы вырубки и то, как организованы работы. Ранее жители неоднократно выражали опасения по поводу сохранения зелёного массива, особенно в контексте городской экологии. Представители мэрии заверяют, что все действия проходят в рамках согласованного проекта, а компенсационное озеленение превысит количество удалённых деревьев почти в 14 раз. Место вырубок уже огородили, хотя в первые дни работ даже ограждения не было установлено.