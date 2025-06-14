В Екатеринбурге хотят поменять пять автобусных маршрутов

«Решение о введении, доработке или отклонении перечисленных изменений специалисты примут до конца июня»,



– сказали в городской администрации.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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