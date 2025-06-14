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В Екатеринбурге хотят поменять пять автобусных маршрутов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге могут изменить пять автобусных маршрутов. В мэрии Вечерним ведомостям рассказали, что в департаменте транспорта сейчас рассматривают предложения жителей уральской столицы продлить маршруты.
На данный момент обсуждается изменение маршрутов: № 40 «ТЦ Леруа Мерлен – УрФУ», № 78 «Северный Химмаш – ТЦ Леруа Мерлен», № 73 «ДМБ № 9 – Совхозная», № 74 «Громова – Трактовая» и № 89 «Окраинная – УрФУ».
Маршрут №40 хотят направить на улицу Водоемную, которая в настоящий момент не обслуживается общественным транспортом. Однако в таком случае 40-й автобус больше не будет заезжать на переулок Базовый, в связи с чем заменить его на данном участке хотят автобусами маршрута №78 – его предлагают продлить до микрорайона «Синие Камни». Ожидается, что это не только позволит сохранить имеющиеся транспортные связи, но и добавить связь последнего с южной частью Екатеринбурга.
Также изменения могут коснуться автобусного маршрута №73, который предлагают перенаправить на остановочный пункт «7 Ключей (Тагильский подход)». Маршрут №74, как рассказывают в городской администрации, горожане просят продлить до остановки «СТЦ МЕГА» с заездом к остановке «Громова» в оба направления. Маршрут №89 планируют продлить до остановки «Вишневая» с заездом к остановке «УрФУ» в оба направления.
Ранее, напомним, в Екатеринбурге ходили разговоры об изменении трамвайных маршрутов.
На данный момент обсуждается изменение маршрутов: № 40 «ТЦ Леруа Мерлен – УрФУ», № 78 «Северный Химмаш – ТЦ Леруа Мерлен», № 73 «ДМБ № 9 – Совхозная», № 74 «Громова – Трактовая» и № 89 «Окраинная – УрФУ».
Маршрут №40 хотят направить на улицу Водоемную, которая в настоящий момент не обслуживается общественным транспортом. Однако в таком случае 40-й автобус больше не будет заезжать на переулок Базовый, в связи с чем заменить его на данном участке хотят автобусами маршрута №78 – его предлагают продлить до микрорайона «Синие Камни». Ожидается, что это не только позволит сохранить имеющиеся транспортные связи, но и добавить связь последнего с южной частью Екатеринбурга.
Также изменения могут коснуться автобусного маршрута №73, который предлагают перенаправить на остановочный пункт «7 Ключей (Тагильский подход)». Маршрут №74, как рассказывают в городской администрации, горожане просят продлить до остановки «СТЦ МЕГА» с заездом к остановке «Громова» в оба направления. Маршрут №89 планируют продлить до остановки «Вишневая» с заездом к остановке «УрФУ» в оба направления.
«Решение о введении, доработке или отклонении перечисленных изменений специалисты примут до конца июня»,
– сказали в городской администрации.
– сказали в городской администрации.
Ранее, напомним, в Екатеринбурге ходили разговоры об изменении трамвайных маршрутов.
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