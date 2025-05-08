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СМИ сообщают о предложении изменить трамвайный маршрут №7 в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге предлагают изменить трамвайный маршрут №7, который курсирует между Старой Сортировкой и Эльмашем.
По данным E1.ru, 7-й хотят забрать у Старой Сортировки, отправив трамвай в Академический района до кольца на Академика Парина. Часть маршрута от улицы Московской до Эльмаша при этом хотят сохранить. Подчеркивается, что это предложение остаётся на уровне обсуждений.
Обсуждения также коснулись маршрута №1, который предлагают перенаправить с Академического через центр до парка Маяковского или на ЖБИ. Кроме этого, обсуждается маршрут №16, который хотят продлить до Академика Парина от кольца на улице Волгоградской, пишет издание.
Ранее разговоры о корректировки маршрутов общественного транспорта анонсировал близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
По данным E1.ru, 7-й хотят забрать у Старой Сортировки, отправив трамвай в Академический района до кольца на Академика Парина. Часть маршрута от улицы Московской до Эльмаша при этом хотят сохранить. Подчеркивается, что это предложение остаётся на уровне обсуждений.
Обсуждения также коснулись маршрута №1, который предлагают перенаправить с Академического через центр до парка Маяковского или на ЖБИ. Кроме этого, обсуждается маршрут №16, который хотят продлить до Академика Парина от кольца на улице Волгоградской, пишет издание.
Ранее разговоры о корректировки маршрутов общественного транспорта анонсировал близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
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