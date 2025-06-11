РЖД поплатится за сбитого под Серовым медведя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Серовская транспортная прокуратура добилась возмещения ущерба за гибель дикого медведя, сбитого поездом на Свердловской железной дороге. Инцидент произошёл в октябре 2024 года на перегоне Лесоразработки — Серов-Сортировочный.Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере охраны животного мира и пришла к выводу, что транспортная организация не обеспечила должные меры по предотвращению подобных происшествий. Согласно Федеральному закону «О животном мире», владельцы транспортных средств и эксплуатирующие организации обязаны не только предупреждать подобные случаи, но и компенсировать нанесённый экологический ущерб.На этом основании транспортный прокурор направил в Басманный районный суд Москвы иск к ОАО «Российские железные дороги» с требованием возместить ущерб, причинённый окружающей среде. Сумма иска составила 60 тысяч рублей — именно такую стоимость государство определяет как компенсацию за гибель медведя.Суд удовлетворил иск в полном объёме. Исполнение судебного решения находится на контроле у надзорного ведомства.