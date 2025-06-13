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Дожди и грозы пройдут в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала недели в Свердловской области ожидаются дожди. Также на сегодня синоптики прогнозируют грозы и град. Ранее о непогоде предупреждали в МЧС.
Сегодня, 16 июня, в Свердловской области дожди, в отдельных районах очень сильные, грозы и град. Температура воздуха днём +25...+30°C, на севере и крайнем юго-западе до +20°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозах порывы 15-20 м/сек, местами до 25 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, днём +26...+28°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 17 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью +11...+16°C местами; днём +19...+24°C в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице ночью +14...+16°C, небольшой дождь; днём +22...+24°C, кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 18 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью +10...+15°C, при прояснении до +5°C, на крайнем севере до 0°C; днём +16...+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +13...+15°C, днём +19...+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 16 июня, в Свердловской области дожди, в отдельных районах очень сильные, грозы и град. Температура воздуха днём +25...+30°C, на севере и крайнем юго-западе до +20°C. Ветер 4-9 м/сек, при грозах порывы 15-20 м/сек, местами до 25 м/сек.
В Екатеринбурге кратковременный дождь, днём +26...+28°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 15 м/сек.
Во вторник, 17 июня, в регионе облачно с прояснениями, ночью +11...+16°C местами; днём +19...+24°C в большинстве районов кратковременные дожди. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы 15-18 м/сек.
В уральской столице ночью +14...+16°C, небольшой дождь; днём +22...+24°C, кратковременный дождь. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 18 июня, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью +10...+15°C, при прояснении до +5°C, на крайнем севере до 0°C; днём +16...+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +13...+15°C, днём +19...+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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