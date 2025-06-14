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Спасатели предупреждают о грозах, граде и ветре до 25 м/с в Свердловской области

13.32 Воскресенье, 15 июня 2025
Фото: Ольга Медведева / Вечерние ведомости
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Главное управление МЧС России по Свердловской области предупреждает: 15 и 16 июня в регионе ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, местами пройдут сильные дожди, грозы, возможен град и шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду.

МЧС рекомендует жителям Свердловской области в период непогоды отказаться от прогулок, походов и уличных работ, особенно на высоте, проверить системы водоотвода у домов, а при грозе — закрыть окна и вентиляцию, отключить электроприборы и не приближаться к электропроводке. Автомобилистам советуют пережидать ливень вдали от деревьев и слабо закреплённых конструкций, не парковать машины у рекламных щитов. При приближении грозы на водоёмах необходимо немедленно выйти из воды и отойти от берега. Во время града следует укрыться или защитить голову, а при сильном ветре — держаться подальше от линий электропередачи, строительных площадок и остеклённых фасадов.

О происшествиях и необходимости помощи следует сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101» или по единому номеру экстренных служб — «112».

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:33 В Екатеринбурге из-за короткого замыкания загорелась квартира: пострадал мужчина
11:20 Вблизи Талицы погиб мотоциклист: съехал с дороги и перевернулся
20:43 В мэрии Екатеринбурга заявляют о росте количества заявок на субсидии садоводам
19:53 В Екатеринбурге встревожились состоянием деревянных персонажей Бажова
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