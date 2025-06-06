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В выходные в Свердловской области пройдут дожди
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики прогнозируют в Свердловской области местами дожди. В отдельных районах региона они ожидают грозу.
В субботу, 14 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью на севере местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +13...+18°C, на крайнем севере до +8°C, днём +21...+26°C. Ветер 2-7 м/сек, днём местами порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +16...+18°C, днём +24...+26°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 15 июня, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +11...+16°C, на крайнем севере до +6°C, днём +23...+28°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +14...+16°C, днём +26...+28°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 14 июня, в Свердловской области облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью на севере местами сильный дождь, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью +13...+18°C, на крайнем севере до +8°C, днём +21...+26°C. Ветер 2-7 м/сек, днём местами порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой дождь, ночью +16...+18°C, днём +24...+26°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 15 июня, в регионе переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +11...+16°C, на крайнем севере до +6°C, днём +23...+28°C. Ветер 2-7 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +14...+16°C, днём +26...+28°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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