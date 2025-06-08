В Екатеринбурге не спешат переводить скорые на аутсорсинг





приводят слова Савиновой в областном ДИПе. «В прошлом году действительно велась дискуссия о возможном переводе автотранспорта службы скорой на аутсорсинг. Я придерживаюсь точки зрения, что станция скорой медицинской помощи Екатеринбурга способна самостоятельно обеспечивать транспортное обслуживание своих бригад»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что сейчас нет необходимости переводить обслуживание машин скорой помощи в Екатеринбурге на аутсорсинг.Она также заявила, что в ближайшее время обсудит с исполняющим обязанности губернатора Денисом Паслером вопрос обновления автопарка машин скорой помощи, подчеркнув, что раньше машины закупали за счёт федерального и регионального бюджетов и благодаря поддержке меценатов.