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В Екатеринбурге не спешат переводить скорые на аутсорсинг
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Заместитель губернатора и министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что сейчас нет необходимости переводить обслуживание машин скорой помощи в Екатеринбурге на аутсорсинг.
Она также заявила, что в ближайшее время обсудит с исполняющим обязанности губернатора Денисом Паслером вопрос обновления автопарка машин скорой помощи, подчеркнув, что раньше машины закупали за счёт федерального и регионального бюджетов и благодаря поддержке меценатов.
«В прошлом году действительно велась дискуссия о возможном переводе автотранспорта службы скорой на аутсорсинг. Я придерживаюсь точки зрения, что станция скорой медицинской помощи Екатеринбурга способна самостоятельно обеспечивать транспортное обслуживание своих бригад»,
– приводят слова Савиновой в областном ДИПе.
Она также заявила, что в ближайшее время обсудит с исполняющим обязанности губернатора Денисом Паслером вопрос обновления автопарка машин скорой помощи, подчеркнув, что раньше машины закупали за счёт федерального и регионального бюджетов и благодаря поддержке меценатов.
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