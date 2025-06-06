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Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Метеорологи «Уральского УГМС» объявили в Свердловской области предупреждение о пожарной опасности.
По их данным, сегодня, 13 июня, в отдельных районах Свердловской области сохраняется «высокая и чрезвычайная пожарная опасность – четвёртый и пятый классы горимости леса по региональной шкале». Отметим, что, согласно оперативной сводки «Авиалесоохраны» на 02.00 13 июня, в лесах региона не осталось действующих пожаров. Ранее организация сообщала о возгорании на площади 10 гектаров.
Кроме этого, сегодня синоптики ожидают местами в регионе сильный дождь, град и ветер до 25 метров в секунду.
По их данным, сегодня, 13 июня, в отдельных районах Свердловской области сохраняется «высокая и чрезвычайная пожарная опасность – четвёртый и пятый классы горимости леса по региональной шкале». Отметим, что, согласно оперативной сводки «Авиалесоохраны» на 02.00 13 июня, в лесах региона не осталось действующих пожаров. Ранее организация сообщала о возгорании на площади 10 гектаров.
Кроме этого, сегодня синоптики ожидают местами в регионе сильный дождь, град и ветер до 25 метров в секунду.
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