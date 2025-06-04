Возрастное ограничение 18+
Два дня в Свердловской области горят леса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Авиалесоохрана» вновь сообщает о действующих пожарах на землях лесного фонда Свердловской области.
По данным лесопожарной службы на 02.00 12 июня 2025 года, в свердловских лесах действовал один природный пожар на площади 10 гектаров. До этого организация сообщала о двух действующих пожарах на площади, пройденной огнём, 4 гектара.
Всего на сегодняшний день в России продолжают действовать 43 пожара на площади 408 441 гектар, 357 362 гектара из них только в Забайкальском крае.
По данным лесопожарной службы на 02.00 12 июня 2025 года, в свердловских лесах действовал один природный пожар на площади 10 гектаров. До этого организация сообщала о двух действующих пожарах на площади, пройденной огнём, 4 гектара.
Всего на сегодняшний день в России продолжают действовать 43 пожара на площади 408 441 гектар, 357 362 гектара из них только в Забайкальском крае.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В свердловских лесах не осталось действующих пожаров
06 июня 2025
06 июня 2025