Возрастное ограничение 18+

Екатеринбург набрал необходимое количество голосов для получения финансирования на благоустройство

12.19 Четверг, 12 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Голосование за объекты благоустройства в Екатеринбурге в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается сегодня, 12 июня, в полночь. К этому дну городу удалось собрать необходимое количество голосов для получения финансирования из федерального бюджета на обустройство выбранного парка.

К данный момент в уральской столице за благоустройство парков отдано более 393 тысячи голосов при необходимых 388.

Голоса распределились следующим образом:
– 73 208 – участок набережной рек Исети и Ольховки;
– 67 781– 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти;
– 66 362 – Основинский парк;
– 47 068 – бульвар по улице Культуры;
– 39 602 – парк имени Чкалова;
– 37 606 – сквер по улице Амундсена;
– 32 567 – Преображенский парк (2-этап 2-й очереди);
– 28 826 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова.

Ранее, напомним, в борьбе за благоустройство лидировал 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти.

Выразить своё мнение можно будет до конца текущего дня через портал Госуслуг или с помощью волонтёров.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя
05 июня 2025
Екатеринбуржцам осталось меньше недели, чтобы выбрать парк для благоустройства в 2026 году
07 июня 2025
Екатеринбуржцы пытаются не допустить очередного «урезания» парка имени 50-летия ВЛКСМ
05 июня 2025
Завтра Пышминские озерки станут чище
06 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Присяжных лишили чувств. В Екатеринбурге третий состав коллегии рассматривает нашумевшее дело об убийстве

Как изменился процесс после двух единогласных оправданий
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:19 Екатеринбург набрал необходимое количество голосов для получения финансирования на благоустройство
11:52 Екатеринбуржец веселья ради поджёг пух и случайно сжёг восемь автомобилей
11:03 На трассе между Камышловом и Каменском-Уральским разбился автомобиль Geely: водитель погиб
21:03 В Асбесте мужчину осудили за неоднократное нарушение административных ограничений
20:30 По следам Бориса Рыжего пойдёт поэтическая экскурсия по Екатеринбургу
20:19 Свердловское Минприроды обязали защитить более 80 памятников природы
19:26 В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с тяжёлой формой тромбоэмболии лёгочной артерии
19:17 Смертельное ДТП случилось сегодня утром под Камышловом
18:59 Прокуратура требует от РЖД установить пандус на вокзале Нижнего Тагила
18:33 МЧС России отчиталось о 22 ликвидированных пожарах за сутки в Свердловской области
15:47 В Екатеринбурге суд присяжных в третий раз единогласно оправдал Насими Мамедова
15:11 Прокурор запросил 4 года колонии для одного из основателей «Смысловых галлюцинаций»
14:09 Банк ДОМ.РФ профинансировал первую в стране сделку строительства частного дома с эскроу по жилищному сертификату
13:29 Свердловчанка отсудила у управляющей компании 45 тысяч за плохое качество горячей воды
12:50 У поставщика школьного питания после массового отравления в Екатеринбурге нашли нарушения
12:19 Роспотребнадзор: в Свердловской области нет безопасных водоемов для купания
11:40 Дело о «дискредитации ВС» архитектора Полины Ивановой пересмотрят
11:22 В Первоуральске сотрудники ГУФСИН помогли задержать пьяного водителя
11:03 Глава СКР заинтересовался делом таксиста, избившего другого водителя в Екатеринбурге
22:01 Общественник Иван Волков заявил о выдвижении в губернаторы Свердловской области
21:05 Инспектору ДПС из Верхней Пышмы назначили наказание за взятку
20:20 Сегодня утром в Нижнем Тагиле погиб мотоциклист
20:07 Самый американский из киножанров станет «героем» вечера в екатеринбургском музее
19:39 В службе авиационной охраны Нижнесергинского района разразился коррупционный скандал
19:31 В Свердловской области почти на 50% вырос спрос на организацию праздников
19:01 Несовершеннолетняя пешеходка пострадала вчера в Екатеринбурге
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
12:19 Екатеринбург набрал необходимое количество голосов для получения финансирования на благоустройство
11:52 Екатеринбуржец веселья ради поджёг пух и случайно сжёг восемь автомобилей
11:03 На трассе между Камышловом и Каменском-Уральским разбился автомобиль Geely: водитель погиб
21:03 В Асбесте мужчину осудили за неоднократное нарушение административных ограничений
20:30 По следам Бориса Рыжего пойдёт поэтическая экскурсия по Екатеринбургу
20:19 Свердловское Минприроды обязали защитить более 80 памятников природы
19:26 В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с тяжёлой формой тромбоэмболии лёгочной артерии
19:17 Смертельное ДТП случилось сегодня утром под Камышловом
18:59 Прокуратура требует от РЖД установить пандус на вокзале Нижнего Тагила
18:33 МЧС России отчиталось о 22 ликвидированных пожарах за сутки в Свердловской области
15:47 В Екатеринбурге суд присяжных в третий раз единогласно оправдал Насими Мамедова
15:11 Прокурор запросил 4 года колонии для одного из основателей «Смысловых галлюцинаций»
14:09 Банк ДОМ.РФ профинансировал первую в стране сделку строительства частного дома с эскроу по жилищному сертификату
13:29 Свердловчанка отсудила у управляющей компании 45 тысяч за плохое качество горячей воды
12:50 У поставщика школьного питания после массового отравления в Екатеринбурге нашли нарушения
12:19 Роспотребнадзор: в Свердловской области нет безопасных водоемов для купания
11:40 Дело о «дискредитации ВС» архитектора Полины Ивановой пересмотрят
11:22 В Первоуральске сотрудники ГУФСИН помогли задержать пьяного водителя
11:03 Глава СКР заинтересовался делом таксиста, избившего другого водителя в Екатеринбурге
22:01 Общественник Иван Волков заявил о выдвижении в губернаторы Свердловской области
21:05 Инспектору ДПС из Верхней Пышмы назначили наказание за взятку
20:20 Сегодня утром в Нижнем Тагиле погиб мотоциклист
20:07 Самый американский из киножанров станет «героем» вечера в екатеринбургском музее
19:39 В службе авиационной охраны Нижнесергинского района разразился коррупционный скандал
19:31 В Свердловской области почти на 50% вырос спрос на организацию праздников
19:01 Несовершеннолетняя пешеходка пострадала вчера в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK