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Екатеринбург набрал необходимое количество голосов для получения финансирования на благоустройство
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Голосование за объекты благоустройства в Екатеринбурге в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» завершается сегодня, 12 июня, в полночь. К этому дну городу удалось собрать необходимое количество голосов для получения финансирования из федерального бюджета на обустройство выбранного парка.
К данный момент в уральской столице за благоустройство парков отдано более 393 тысячи голосов при необходимых 388.
Голоса распределились следующим образом:
– 73 208 – участок набережной рек Исети и Ольховки;
– 67 781– 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти;
– 66 362 – Основинский парк;
– 47 068 – бульвар по улице Культуры;
– 39 602 – парк имени Чкалова;
– 37 606 – сквер по улице Амундсена;
– 32 567 – Преображенский парк (2-этап 2-й очереди);
– 28 826 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова.
Ранее, напомним, в борьбе за благоустройство лидировал 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти.
Выразить своё мнение можно будет до конца текущего дня через портал Госуслуг или с помощью волонтёров.
К данный момент в уральской столице за благоустройство парков отдано более 393 тысячи голосов при необходимых 388.
Голоса распределились следующим образом:
– 73 208 – участок набережной рек Исети и Ольховки;
– 67 781– 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти;
– 66 362 – Основинский парк;
– 47 068 – бульвар по улице Культуры;
– 39 602 – парк имени Чкалова;
– 37 606 – сквер по улице Амундсена;
– 32 567 – Преображенский парк (2-этап 2-й очереди);
– 28 826 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова.
Ранее, напомним, в борьбе за благоустройство лидировал 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти.
Выразить своё мнение можно будет до конца текущего дня через портал Госуслуг или с помощью волонтёров.
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