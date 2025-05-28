Возрастное ограничение 18+
До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» осталась неделя. Однако уральской столицы всё ещё не хватает голосов для того, чтобы город мог рассчитывать на финансирование из федерального бюджета.
На момент публикации за объект благоустройства было отдано 335 тысяч голосов. Для получения финансирования нужно ещё 53 тысячи.
Ранее в лидерах был Основинский парк. У парка 50-летия Советской власти было почти в два раза меньше голосов.
Проголосовать ещё можно до 12 июня.
Напомним, что выбрать объект благоустройства можно на Госуслугах или с помощью волонтёров, встретить которых можно каждый день с 16.00 до 20.00 возле торговых центров.
На момент публикации за объект благоустройства было отдано 335 тысяч голосов. Для получения финансирования нужно ещё 53 тысячи.
В текущий момент голоса екатеринбуржцев распределились следующим образом:
– 57 022 – 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти;
– 56 558 – Основинский парк;
– 49 546 – участок набережной рек Исети и Ольховки;
– 44 111 – бульвар по улице Культуры;
– 35 884 – парк имени Чкалова;
– 34 993 – сквер по улице Амундсена;
– 30 635 – Преображенский парк (2-этап 2-й очереди);
– 26 628 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова.
– 57 022 – 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти;
– 56 558 – Основинский парк;
– 49 546 – участок набережной рек Исети и Ольховки;
– 44 111 – бульвар по улице Культуры;
– 35 884 – парк имени Чкалова;
– 34 993 – сквер по улице Амундсена;
– 30 635 – Преображенский парк (2-этап 2-й очереди);
– 26 628 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова.
Ранее в лидерах был Основинский парк. У парка 50-летия Советской власти было почти в два раза меньше голосов.
Проголосовать ещё можно до 12 июня.
Напомним, что выбрать объект благоустройства можно на Госуслугах или с помощью волонтёров, встретить которых можно каждый день с 16.00 до 20.00 возле торговых центров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СК присоединился к расследованию несчастного случая в парке имени Чкалова в Екатеринбурге
01 июня 2025
01 июня 2025