До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя

нужно ещё 53 тысячи

В текущий момент голоса екатеринбуржцев распределились следующим образом:

– 57 022 – 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти;

– 56 558 – Основинский парк;

– 49 546 – участок набережной рек Исети и Ольховки;

– 44 111 – бульвар по улице Культуры;

– 35 884 – парк имени Чкалова;

– 34 993 – сквер по улице Амундсена;

– 30 635 – Преображенский парк (2-этап 2-й очереди);

– 26 628 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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