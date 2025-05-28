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До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя

12.30 Четверг, 5 июня 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» осталась неделя. Однако уральской столицы всё ещё не хватает голосов для того, чтобы город мог рассчитывать на финансирование из федерального бюджета.

На момент публикации за объект благоустройства было отдано 335 тысяч голосов. Для получения финансирования нужно ещё 53 тысячи.

В текущий момент голоса екатеринбуржцев распределились следующим образом:
– 57 022 – 2-й этап парка имени 50-летия Советской власти;
– 56 558 – Основинский парк;
– 49 546 – участок набережной рек Исети и Ольховки;
– 44 111 – бульвар по улице Культуры;
– 35 884 – парк имени Чкалова;
– 34 993 – сквер по улице Амундсена;
– 30 635 – Преображенский парк (2-этап 2-й очереди);
– 26 628 – сквер на пересечении улиц Крауля и Викулова.


Ранее в лидерах был Основинский парк. У парка 50-летия Советской власти было почти в два раза меньше голосов.

Проголосовать ещё можно до 12 июня.

Напомним, что выбрать объект благоустройства можно на Госуслугах или с помощью волонтёров, встретить которых можно каждый день с 16.00 до 20.00 возле торговых центров.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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12:07 В Нижнем Тагиле обвиняемого в оправдании терроризма 23-летнего пареня ждёт суд
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20:16 Похитившего более полутора миллионов рублей мошенника осудили в Туринске
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18:22 Только 5 из 28 свердловских пожаров вторника вспыхивали в жилом секторе
17:36 Глава СК поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Среднеуральске
17:12 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Комсомольскую
17:03 Из-за просрочки и нарушения технологии готовки в Карпинске приостановили работу кафе «Шашлычок»
16:43 Экомониторинг в Свердловской области хотят проводить с помощью ИИ
16:32 Дело раздавившего двух человек на качканарском карьере водителя самосвала передали в суд
15:32 Выступающая против строительства мусорного полигона жительница Сысертского района поговорила с Омбудсменом Мерзляковой
15:04 Свердловский Минздрав опроверг сообщения о ликвидации сети аптек
13:57 МЧС продолжает бороться с тлением на мусорном полигоне под Екатеринбургом
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